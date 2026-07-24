Precintan la antigua fábrica de Celgán ante el riesgo de nuevos incendios

La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife ha precintado los accesos a la antigua fábrica de Celgán, situada en el barrio de Tío Pino, después de que se registrara un nuevo incidente relacionado con la quema de rastrojos en el interior del recinto.
El inmueble permanece abandonado desde hace más de dos décadas y se ha convertido de manera recurrente en escenario de incendios de colchones, enseres y vegetación seca, según ha informado el cuerpo policial de la capital tinerfeña.
Estos episodios generan situaciones de riesgo tanto para las personas que puedan acceder a las instalaciones como para el entorno próximo, motivo por el que los agentes han procedido ahora a asegurar y precintar los accesos.
👮🏻♂️👮🏻 La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife ha procedido al precintado de los accesos a la antigua fábrica de Celgán, en el barrio de Tío Pino, tras registrarse un nuevo incidente relacionado con la quema de rastrojos en el interior del recinto ❌ @santacruz_ayto pic.twitter.com/2qi7VdJ6cv— Policía Local SC Tenerife (@PoliciaLocalSC) July 24, 2026
La Policía pide respetar el precinto
La Policía Local recuerda que está prohibido entrar en el interior de la antigua fábrica de Celgán y ha solicitado la máxima colaboración ciudadana.
En concreto, pide respetar el precinto colocado por los agentes y evitar aproximarse a la zona para prevenir nuevos incidentes o situaciones que puedan poner en peligro la seguridad de las personas.
El último episodio vuelve a poner el foco sobre un recinto abandonado desde hace más de 20 años y en el que se han producido repetidamente quemas de residuos, enseres y vegetación.