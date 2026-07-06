Qué pasó con el mítico restaurante Rakaposhi de La Laguna: “No son tiempos fáciles”

El cierre de Rakaposhi Tapas Bar, uno de los locales más recordados de La Laguna por su propuesta gastronómica inspirada en el Valle de Hunza, ha vuelto a generar comentarios de sorpresa y tristeza en redes sociales tras un vídeo publicado por el perfil cenandoxtenerife.
No obstante, el restaurante había anunciado en abril que cerraría definitivamente el 24 de mayo.
El propio establecimiento comunicó entonces la decisión a través de sus redes sociales, donde explicó que, tras casi 13 años de actividad, no atravesaba “tiempos fáciles” y que el cierre llegaba después de “muchos ajustes y reflexiones”.
El anuncio del cierre de Rakaposhi
Rakaposhi Tapas Bar informó el pasado 19 de abril de que bajaría la persiana el 24 de mayo. En aquel mensaje, el local recordó que abrió “hace casi 13 años” con un propósito concreto: “acercar la cultura del Valle de Hunza y su gastronomía a Tenerife”.
El restaurante aseguró que, con el paso del tiempo, había dejado de ser aquel establecimiento con “nombre raro” para convertirse en “un lugar de celebración y encuentro” para miles de personas que lo visitaron durante todos esos años.
“Lamentablemente no son tiempos fáciles, y tras muchos ajustes y reflexiones hemos tomado esta decisión que tanto nos entristece”, explicó el negocio en el comunicado difundido en sus canales oficiales.
La reacción en redes al cierre del restaurante
Aunque el cierre se produjo hace semanas, el vídeo compartido por cenandoxtenerife ha reactivado el recuerdo de muchos clientes. La publicación ha acumulado mensajes de usuarios que reconocen no haberse enterado en su momento y de otros que lamentan la pérdida de un local diferente dentro de la oferta gastronómica lagunera.
“Qué pena, era de nuestros favoritos”, escribió una usuaria. Otra persona recordó: “Fui muchísimas veces con mis hijos. Nos encantaba todo de la carta, qué lástima”. También se repiten mensajes como “Qué pena… me encantaba su cocina” o “Pues qué pena porque se comía muy bien”.
Algunos comentarios apuntan al componente emocional del restaurante, más allá de la comida. “Celebré mi cumpleaños, comidas con amigos, con familia… Lo descubrimos en una ruta de la tapa. Qué penita”, lamentó una usuaria. Otra persona resumió el recuerdo del local con una frase: “La de viajes que se contaron ahí…”.