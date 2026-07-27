Rafa Méndez recibe a Caco Senante y David Ascanio en una nueva entrega de ‘Mira quién viene a cenar’

Tras un estreno muy bien recibido por la audiencia de Televisión Canaria la pasada semana, Mira quién viene a cenar vuelve este lunes, a partir de las 22.30 horas, con una nueva entrega en la que el popular presentador Rafa Méndez abre las puertas de su casa a dos grandes músicos canarios: Caco Senante y David Ascanio. La velada va a estar marcada por la amistad, la admiración mutua y las numerosas historias compartidas entre dos artistas unidos por una sólida relación personal y profesional.
Caco Senante, gran embajador de la cocina canaria allá donde va y eterno defensor de sus sabores, volverá a mostrar su vínculo con la gastronomía, inseparable de su icónica canción Mojo picón. Por su parte, David Ascanio, criado en un entorno profundamente musical, recordará la influencia de su tío Luis Morera, miembro de la mítica banda palmera Taburiente. También evocará su llegada a Madrid en el año 2000 y su incorporación a La Cuadra, el colectivo de jóvenes talentos impulsado por Miguel Bosé, etapa desde la que ha desarrollado una sólida trayectoria como cantante y compositor para artistas consagrados, como Ana Torroja o Víctor Manuel.
Para esta ocasión, la chef lanzaroteña y vecina de Rafa Méndez, Luna Zacharias, ha preparado un delicioso menú realizado con productos de kilómetro cero, que acompañará una conversación cercana y entrañable en la casa, donde no faltarán los recuerdos, las anécdotas y la complicidad entre los invitados. El resultado será una cena llena de sabor, emociones y mucha música, en una noche especial en el canal autonómico.