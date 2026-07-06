Buenas noticias en Santa Cruz: vuelve el primer restaurante chino de Tenerife

El restaurante China de la avenida de Anaga, en Santa Cruz de Tenerife, ha reabierto sus puertas tras cerrar sus puertas por las obras en la avenida, según han informado en el grupo de Facebook La Laguna y las 8 Islas Canarias en fotos este lunes, 6 de julio en Facebook.
El establecimiento había denunciado en junio que las obras de la zona estaban afectando a su actividad y ponían en riesgo la continuidad del negocio.
Ahora, la reapertura, que se produce un mes y medio después, supone una noticia relevante para uno de los locales más conocidos de la capital tinerfeña. Y es que se trata del primer restaurante de comida china de Tenerife, pues abrió sus puertas en 1967.
Reabre un pionero de la comida china en Tenerife
La publicación compartida en el grupo de Facebook La Laguna y las 8 Islas Canarias en fotos muestra una imagen exterior del local y anuncia: “Reabre el Restaurante China de la avenida de Anaga, Santa Cruz”.
Hace poco más de un mes, DIARIO DE AVISOS publicó la denuncia de Javier Lu Sin, propietario del restaurante China, quien aseguró que el cierre se producía “por primera vez en 60 años”.
El empresario vinculó la decisión a una situación que calificó de “insostenible” por el impacto de las obras de la avenida de Anaga.
Lu Sin explicó entonces que los trabajos dificultaban el acceso de clientes al restaurante, además de generar ruido y polvo. También advirtió de que la situación podía afectar a “la subsistencia de diez familias” y a la continuidad de un negocio tradicional de la capital.
Según el propietario, las obras comenzaron en julio de 2025 y habían derivado en pérdidas económicas para el local.
En aquel momento, afirmó que había presentado cuatro reclamaciones al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife “sin respuesta”, salvo la colocación de dos carteles en la entrada del establecimiento.
No obstante, el concejal de Obras, Javier Rivero, sostuvo entonces que “en ningún momento se ha cortado el acceso al restaurante China”.