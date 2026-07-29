“Totalmente inservible”: el transformador y la red incendidados de Guargacho tardarán meses en repararse

La reparación definitiva del transformador de la estación de Ricasa, en Guargacho, dañado por el incendio que la semana pasada dejó sin luz durante más de 17 horas a miles de vecinos de Arona y San Miguel, se prolongará finalmente “unos meses”, según declararon a este periódico fuentes de Endesa.
Explicaron que el alcance real de los daños “obliga a una intervención mucho más profunda de lo previsto”. La revisión de la instalación arrojó que “se encuentra todo inservible por dentro”, y requerirá una intervención de calado, con la sustitución de todo el cableado, fusibles, devanados, etc…
Mientras, el suministro eléctrico en la zona seguirá dependiendo de generadores de apoyo provisionales.
El incidente se enmarca, según fuentes técnicas, en una problemática cada vez más habitual: las olas de calor, que someten al sistema a temperaturas más altas, en un contexto en el que el consumo eléctrico no deja de crecer.