Publica tu relato inédito junto a Agatha Christie, Raymond Chandler y Georges Simenon: Tenerife Noir abre la III edición de su premio internacional

Publicar un relato en la misma colección en la que aparecieron obras de Agatha Christie, Raymond Chandler o Georges Simenon no es una oportunidad que surja todos los días. Ese es el premio al que pueden aspirar los escritores de género negro con la apertura de la III edición del Premio Internacional NeRoma – Tenerife Noir de Relato Inédito en Español, una iniciativa que se ha consolidado como uno de los certámenes con mayor proyección internacional para la narrativa criminal escrita en español.
Organizado por el Festival Tenerife Noir y el NeRoma Noir Festival, en colaboración con Il Giallo Mondadori, el premio vuelve a tender un puente entre Canarias e Italia para descubrir nuevas voces del noir y facilitar su acceso a uno de los mercados editoriales más importantes de Europa.
Lo que distingue a este certamen de otros concursos literarios es que el reconocimiento no termina con el fallo del jurado. El relato ganador será traducido al italiano y publicado por Il Giallo Mondadori, el legendario sello fundado en 1929 que ha marcado la historia de la novela negra europea y por cuyas páginas han pasado algunos de los grandes nombres universales del género.
Un premio que ya abre puertas
La trayectoria del certamen demuestra que esta oportunidad editorial es una realidad. Durante la celebración de la XI edición del Festival Tenerife Noir, el escritor Gonzalo Ramón Herrera Arteaga recibió el premio de la segunda edición por su relato Cristal de sangre, en un acto en el que recibió el galardón de manos de Alejandro Martín, director del Festival Tenerife Noir, y de Fabio Mundadori, director del Festival NeRoma Noir.
La entrega del premio puso de manifiesto la solidez de la alianza entre ambos festivales y su compromiso con la promoción internacional de la narrativa criminal escrita en español.
El reconocimiento confirma la vocación de un certamen que no solo distingue el talento literario, sino que ofrece una oportunidad editorial real al convertir un relato inédito en una publicación dentro de Il Giallo Mondadori, una de las colecciones de novela negra más prestigiosas de Europa.
Convocatoria abierta hasta el 31 de julio
Los autores interesados podrán presentar sus obras hasta el 31 de julio. El certamen está dirigido a escritores europeos mayores de edad, que podrán concurrir con un único relato inédito, escrito en español, no publicado previamente —ni siquiera en formato digital— y con una extensión de entre 25.000 y 40.000 caracteres.
Los originales deberán remitirse exclusivamente en formato .doc o .docx a la dirección storie@neroma.it. Las bases completas de la convocatoria pueden consultarse en www.tenerifenoir.com.
Tras una primera selección realizada por Tenerife Noir, los cinco mejores relatos accederán a la fase final, donde un jurado internacional elegirá la obra ganadora.
El fallo se hará público en octubre de este año, durante la celebración del IX Festival NeRoma Noir, en Roma, un encuentro de referencia para la literatura criminal que reúne a escritores, editores y especialistas del género. Posteriormente, el autor o autora premiado recibirá también el reconocimiento en la edición de 2027 de Tenerife Noir y verá su relato publicado por Il Giallo Mondadori, que no solo es una de las colecciones de novela negra más antiguas, sino también la más prestigiosa e influyente de Italia y una de las más históricas de Europa.
Un puente literario entre Canarias e Italia
La colaboración entre Tenerife Noir y NeRoma Noir se ha convertido en uno de los proyectos de cooperación cultural más sólidos entre ambos festivales. Gracias a esta alianza, autores de habla hispana encuentran una vía de acceso al mercado editorial italiano, mientras que el certamen contribuye a reforzar la presencia internacional de la literatura negra escrita en español.
En un momento de gran crecimiento del género criminal, con un interés cada vez mayor por el thriller y el noir, tanto en la literatura, como en el ámbito audiovisual, el Premio Internacional de Relato Inédito Tenerife Noir–NeRoma Noir se consolida como una oportunidad excepcional para quienes aspiran a dar un salto en su trayectoria literaria.
Más información en www.tenerifenoir.com