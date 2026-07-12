Rescatadas 135 personas, entre ellas un menor, a bordo de un cayuco próximo a Canarias

Salvamento Marítimo ha rescatado la madrugada de este domingo a 135 personas, una de ellas posible menor de edad, que iban a bordo de un cayuco en aguas próximas a Gran Canaria, ha informado a EFE un portavoz de la sociedad estatal.
Pocos minutos después de la medianoche, la Guardia Civil contactó con Salvamento Marítimo después de haber recibido un eco en el radar SIVE con posible patera o cayuco navegando a unas 10 millas náuticas (unos 18,5 kilómetros) al sur de Gran Canaria, por lo que se movilizan recursos de la sociedad estatal para intentar dar con el paradero de dicha embarcación.
Los controladores marítimos también dan aviso a embarcaciones cercanas a la posición detectada por el radar SIVE sin obtener confirmación de ninguna de ellas.
Es finalmente un helicóptero de la sociedad estatal, el Helimer 205, el que, de regreso a base de otro vuelo, avista la embarcación y facilita la posición exacta de la misma para que, poco después, sea la Guardamar Urania la que rescate a las 135 personas que iban a bordo, según el balance provisional.
Todas ellas de origen subsahariano, entre las personas ocupantes del cayuco habría nueve mujeres y un posible menor de edad.
Fueron todas ellas trasladadas hasta el muelle de Arguineguín, al sur de Gran Canaria, donde se da por finalizado el desembarco sobre las 03:15 hora local.