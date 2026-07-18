Santa Cruz de Tenerife abraza los sonidos latinos

Tras la jornada inaugural del jueves, con unas 60.000 personas en el puerto de la capital tinerfeña y un cartel liderado por Don Omar, en el que también fueron protagonistas Ivy Queen, Farruko y Myke Towers, el Cook Music Fest abrazó este viernes los sonidos latinos vinculados al pop y otros ritmos que hacen mover las piernas.
El segundo día de festival, el Latin Mood, comenzó en torno a las 16.00 horas. Gynebra, Miss Music Band, DJ JRodriguez y Ledes Díaz se iban a encargar de acompañar la celebración y de amenizar la espera entre la salida y la entrada al escenario de los artistas del cartel, que comenzó a desplegarse con la aparición de Emily Estefan.
Y aunque no está claro si un artista nace o se hace, parece que los genes influyen, al menos por lo visto y escuchado ayer. La cantante nacida en Estados Unidos, hija de los cubanos Gloria y Emilio Estefan, no tardó en ganarse al público merced a una trayectoria en la que confluyen ritmos latinos con resonancias de jazz.
La colombiana Greeicy subió al escenario del Cook Music Fest con su Candela World Tour, la gira que recibe el nombre de su nuevo disco. El que la artista, que en su propuesta combina el pop, la balada y el reguetón, considera más personal.
A estas alturas, miles de candelas de entusiasmo estaban encendidas. Y si eso era así, no es difícil imaginar lo que ocurrió cuando llegó el turno de la Mujer de Fuego, Olga Tañón. La artista puertorriqueña, una auténtica fuerza de la naturaleza, regresó a Tenerife para renovar, con su música y su energía, un cariño que sin duda es recíproco.
Entrada la noche, se vivió uno de los momentos estelares: la actuación de Chayanne. El cantante, compositor, bailarín y actor, también puertorriqueño, no defraudó con su dominio absoluto del escenario. Su Bailemos Otra Vez Tour 2026, un espectáculo de grandes éxitos junto a temas más recientes, no da respiro a las emociones de sus seguidores, como mostró este viernes con brillantez.
Al cierre de esta edición aún tenía que actuar Gente de Zona, el dúo cubano celebrado por su mezcla de reguetón con melodías caribeñas más tradicionales.