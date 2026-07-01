Santa Cruz responde a la ‘Bandera Negra’ de Las Teresitas: “El agua es apta para el baño”

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife inicia el mes de julio con las máximas garantías sobre la calidad de las aguas de baño de su litoral, después de que los últimos análisis oficiales realizados por el programa de vigilancia sanitaria del Gobierno de Canarias confirmen que las playas de Las Teresitas y las zonas de baño de Valleseco permanecen aptas para el baño. Los informes, actualizados el 22 de junio, avalan el buen estado sanitario de estos espacios coincidiendo con el comienzo de uno de los periodos de mayor afluencia de usuarios del año.
Los controles, efectuados por la autoridad sanitaria competente dentro del programa oficial de vigilancia de las aguas de baño, confirman que tanto la playa de Las Teresitas como las zonas de baño de Valleseco-Los Charcos y Valleseco-El Bloque cumplen los parámetros establecidos por la normativa vigente para su uso como zona de baño.
El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, destaca que “estos resultados ofrecen tranquilidad a los miles de vecinos y visitantes que disfrutan cada día de nuestro litoral. Los informes oficiales confirman que nuestras principales zonas de baño reúnen las condiciones sanitarias adecuadas, fruto también del esfuerzo continuado que realiza el Ayuntamiento para mejorar las infraestructuras, el mantenimiento y la protección del litoral”.
Por su parte, el concejal de Servicios Públicos y de Medio Ambiente, Carlos Tarife, recuerda que “es importante subrayar que las mediciones corresponden al programa oficial de control sanitario del Gobierno de Canarias, que es el organismo encargado de realizar las tomas de muestras, analizar su calidad y emitir la calificación de las aguas de baño”.
En el caso de Las Teresitas, la clasificación anual del agua de baño continúa siendo Excelente, mientras que la zona de baño de Valleseco-El Bloque mantiene igualmente la clasificación anual de Excelente. En la parte del litoral correspondiente a Valleseco-Los Charcos figura también como apta para el baño, de acuerdo con los resultados de los controles sanitarios oficiales.
Los informes reflejan además que durante las inspecciones visuales no se detectaron residuos, aceites, espumas, materiales flotantes, algas ni otros elementos que puedan afectar a las condiciones sanitarias de las zonas de baño inspeccionadas.
El Ayuntamiento recuerda que el control sanitario de las aguas de baño se desarrolla de forma periódica durante toda la temporada mediante un programa oficial de vigilancia. Los resultados son publicados por la administración sanitaria competente y permiten informar a la ciudadanía sobre el estado de cada zona de baño conforme a criterios objetivos y homogéneos en todo el territorio.
Programa de actuaciones
Durante los últimos años, el Ayuntamiento de Santa Cruz ha desarrollado un importante programa de actuaciones en la playa de Las Teresitas con el objetivo de modernizar sus infraestructuras, mejorar los servicios que se prestan a los usuarios y reforzar la conservación de uno de los principales espacios naturales y de ocio del municipio. Las inversiones han permitido renovar equipamientos, incrementar la accesibilidad, optimizar la seguridad, mejorar la movilidad y avanzar en la sostenibilidad ambiental del litoral.
Entre las principales intervenciones destacan la rehabilitación integral de la escollera, la mejora de los accesos, baños y vestuarios accesibles, la implantación de un sistema inteligente de gestión del tráfico y de los aparcamientos con información en tiempo real, la renovación de distintos servicios e infraestructuras y la licitación de nuevas concesiones para modernizar los quioscos y los servicios de playa.
A estas actuaciones se suma el impulso de iniciativas de conservación ambiental, como el programa de seguimiento científico de los angelotes que utilizan Las Teresitas como zona de cría, desarrollado en colaboración con entidades especializadas para mejorar el conocimiento y la protección de esta especie catalogada en peligro crítico de extinción.
Este conjunto de actuaciones responde a la estrategia municipal de mejora continua del litoral santacrucero, con inversiones dirigidas a ofrecer una playa más accesible, segura, cómoda y sostenible, compatible con la conservación de sus valores naturales y preparada para responder a las necesidades de vecinos, visitantes y turistas durante todo el año.
Seguridad, salvamento y socorrismo
En la playa de Las Teresitas existe una dotación, con recursos humanos y técnicos suficientes, para prestar el servicio de salvamento y socorrismo lo que permite garantizar la seguridad de los usuarios en los períodos de máxima afluencia a esta popular playa. En virtud de esa licitación adjudicada a Cruz Roja Española en la playa hay, como mínimo, cuatro socorristas; tanto para el puesto de vigilancia como para las diversas actividades acuáticas. También hay socorristas que realizan patrullas a pie; un patrón para la embarcación de vigilancia; un Técnico de Emergencias Sanitarias (TES) y un Diplomado Universitario en Enfermería (DUE) y un coordinador de todo este equipo.
En cuanto a los otros recursos disponibles figura el puesto de socorro principal; otro accesorio a la altura del acceso número 5 de la playa; una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) ; una embarcación neumática; un quad; y una moto acuática. Además, cuenta con todo el material sanitario y de emergencias disponible para una primera intervención en la zona de la playa.
Respecto a la Policía Local, en el período veraniego se procede a la apertura del puesto policial, existente también junto al acceso número 5, donde prestan servicio de manera permanente, en horario de mañana y tarde, una dotación policial. Junto a estos agentes colabora personal de las unidades operativas, principalmente en materia de tráfico y prevención de delitos en los accesos para los vehículos y la zona de estacionamientos de la playa.