Guía del Festival de Habaneras de Santa Cruz de Tenerife 2026, que arranca hoy: horarios y grupos

La plaza de la iglesia de la Concepción acoge, desde hoy, jueves, 9 de julio, y hasta este sábado, día 11, una nueva edición del Festival de Habaneras, que organiza el Ayuntamiento de la ciudad, a través de Fiestas de Santa Cruz de Tenerife, para conmemorar la festividad del Carmen en la capital tinerfeña. Un total de 22 grupos, uno más que el año pasado, serán los que participen en esta edición, que comienza hoy con las Agrupaciones de Mayores.
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, pone en valor la celebración de este encuentro que “nos ha acompañado durante más de 30 años a los chicharreros”. El alcalde detalló que “nuestra tradición marinera y nuestra vinculación al mar hacen que vivamos las Fiestas del Carmen cada verano con muchísimo fervor”.
El concejal de Fiestas, Javier Caraballero, aprovechó para desearle suerte a todas las agrupaciones participantes “y agradecerles su implicación en cada una de las fiestas de nuestra ciudad, que sin ellos no serían posibles”. Añadió además que “este festival es uno de los momentos más emblemáticos del año y, sin duda, de los actos más esperados del verano santacrucero”.
La primera sesión del festival, que tendrá lugar hoy, a partir de las 19:30 horas, presentará la modalidad competitiva de Agrupaciones de Modalidad Mayores, compuesta en esta ocasión y por este orden: Agrupación de Mayores Las Nieves, Rondalla Tercera Edad de Tegueste, Con Nuestra Gente Chincanayro, Monte Nevado, Agrupación Folclórica Santo Ángel, Mayores del 2000, Asociación Sociocultural Nijota, Agrupación Folclórica Jariguo y Bienmesabe Habaneras.
La jornada musical del viernes 10 de julio dará comienzo a las 19:30 horas con las rondallas y agrupaciones líricos musicales con este orden de participación: Rondalla Las Valkirias, Peña del Lunes, Rondalla Gran Tinerfe, Los Fregolinos, La Rondalla Sociedad Mamel’s, Unión Artística El Cabo, Rondalla Lírico Coral Los Aceviños, Masa Coral Tinerfeña y Agrupación Lírica La Zarzuela Del Círculo De Amistad XII de Enero.
Por último, el sábado, día 11 de julio, a las 19:30 horas, tendrán lugar las actuaciones de las Agrupaciones Libres: Valbanera, Dulce Caña de la Habana, Habana Vieja y Chincho Son 23. Al finalizar la participación de estas agrupaciones tendrá lugar la actuación del frente de la orquesta Dinacord y se dará a conocer a los ganadores.
Los grupos participantes optan a un primer y segundo premio, así como el Premio a Mejor Solista. También se reconocerá, con un único premio, a la mejor canción inédita de habanera, dotado con placa. La periodista Mery Gorostiza será la encargada de presentar las tres fases del Festival de Habaneras de las fiestas del Carmen 2026.
Los actos en honor a la Virgen del Carmen, patrona de los marineros, continuarán el martes 16 con la celebración de la tradicional procesión y posterior embarque de la imagen en el muelle de Santa Cruz.