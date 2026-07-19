Dos zonas de Santa Cruz de Tenerife concentran más de la mitad de los usuarios de guagua en la capital

El transporte público urbano en Santa Cruz de Tenerife consolidó su tendencia al alza durante la primera mitad del año. Un total de 8.815.319 pasajeros utilizaron el servicio de guaguas municipales en el primer semestre, lo que representa un incremento del 4,6% en comparación con el mismo periodo del año anterior, según los datos oficiales facilitados por la compañía concesionaria Titsa y el Ayuntamiento capitalino.
Esta subida supone que 389.347 personas más eligieron la red de transporte urbano de la capital tinerfeña para realizar sus desplazamientos cotidianos. El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, ha destacado que estas cifras ratifican la eficacia de la estrategia municipal hacia una movilidad sostenible, y ha anunciado que el consistorio prevé una inyección de 61 nuevos vehículos para atender la creciente demanda y renovar la flota.
Los distritos con mayor demanda de guaguas
La distribución de viajeros por zonas refleja que los distritos de Ofra-Costa Sur y Suroeste concentran el grueso de la movilidad en Santa Cruz. Entre ambas áreas sumaron unos 4.877.000 pasajeros, acaparando el 55,32% de la actividad total de las líneas municipales en la Isla.
De forma pormenorizada, el distrito de Ofra-Costa Sur se situó a la cabeza en volumen absoluto con 2.529.395 usuarios registrados y un repunte del 4%. Por su parte, el Suroeste ocupó el segundo lugar en afluencia y crecimiento, al registrar 2.347.746 viajeros, lo que equivale a un avance del 6,6% respecto a la primera mitad de 2025.
La concejala de Movilidad y Accesibilidad Universal, Evelyn Alonso, ha remarcado que el incremento en distritos clave responde a las necesidades vecinales, y ha avanzado que los esfuerzos técnicos se centrarán en mejorar las frecuencias y los horarios en los puntos con mayor saturación de tráfico.
El notable repunte en el centro de la capital y Anaga
Aunque el volumen absoluto de pasajeros es menor en otras zonas, el distrito Centro-Ifara experimentó el crecimiento porcentual más elevado de la red urbana, con una subida del 8,3% y 972.390 usuarios. El distrito de Salud-La Salle contabilizó 1.589.401 pasajeros (un 3,9% más), mientras que la red de Anaga alcanzó 1.376.387 personas, lo que equivale a un ligero repunte del 0,8%.
Las líneas más utilizadas por los usuarios de Titsa
El análisis pormenorizado por trayectos sitúa a la línea 905 (Muelle Norte-Ofra) como la más concurrida de Santa Cruz de Tenerife en términos absolutos, al transportar a 1.485.944 ciudadanos, un 5,7% más. Le sigue de cerca la línea circular 934 (Intercambiador-Taco-Santa María del Mar-Añaza), que firmó 1.476.824 usuarios y un incremento del 7,4%.
En el apartado de repuntes porcentuales, la línea 936 destacó con una subida del 142,7% tras sumar 8.748 usuarios nuevos en sus trayectos integrados. Asimismo, la línea 948, que conecta Azanos con la Playa de Almáciga y Benijo en el macizo de Anaga, elevó su afluencia un 39,6%, consolidando el papel de las guaguas tanto en la movilidad laboral de los residentes como en los desplazamientos de ocio dentro del municipio.