El SCS oferta 492 plazas de formación sanitaria especializada, la más alta de la historia

El Servicio Canario de la Salud (SCS) oferta para la convocatoria 2026-2027 un total de 492 plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE). Con esta oferta, el SCS alcanza la cifra más alta de plazas para FSE, dado que supone un incremento de 168 plazas respecto a la oferta de 2018 para la formación de especialistas en las instituciones sanitarias de las islas. Con respecto al año 2025, el aumento es de 27 plazas y un 5,81 por ciento, lo que sitúa Canarias por encima de la media nacional, que es de un 3,9 por ciento.
La principal novedad de la convocatoria es el importante refuerzo de Medicina y de Enfermería Familiar y Comunitaria, especialidades estratégicas para garantizar el relevo generacional de los profesionales y continuar fortaleciendo la calidad asistencial de la Atención Primaria.
La oferta incorpora seis nuevas plazas MIR de esta especialidad, pasando de 92 a 98 plazas, lo que supone un incremento del 6,5 por ciento, el mayor de toda la convocatoria; y 34 de Enfermería, 4 más que en la edición anterior y un aumento del trece por ciento. Estos incrementos responden a la Estrategia +Atención Primaria impulsada por el SCS, así como a las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, que identifica la especialidad Familiar y Comunitaria entre las de mayor necesidad de profesionales durante la próxima década.
Se duplica la oferta de Medicina de Urgencias y Emergencias
La oferta docente, con un total de 55 especialidades, consolida igualmente la implantación de la nueva especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias, incorporada en 2025, cuya capacidad formativa se duplica, pasando de tres a seis plazas, con el objetivo de que vaya aumentando paulatinamente en cada convocatoria.
Con este incremento, Canarias acelera la formación de especialistas destinados a uno de los ámbitos asistenciales con mayor demanda, reforzando progresivamente la capacidad de respuesta de los servicios de urgencias hospitalarios.
41 plazas para Salud Mental y nuevas en diversas especialidades
En cuanto al resto de especialidades, la oferta docente mantiene el incremento realizado en los últimos años para fortalecer la formación de especialistas en Salud Mental, garantizando la continuidad de la capacidad formativa en estas especialidades, con un total de 41 plazas, de las que doce son de Psiquiatría, diez de Psicología clínica y diecisiete de Enfermería especialista en Salud Mental. Además, la oferta global incluye dos plazas de formación sanitaria especializada de PsiquiatríaInfantil y de la Adolescencia.
La convocatoria incorpora además nuevas plazas en diversas especialidades, destacando el incremento de la oferta en Neurología, Medicina Interna y Neurofisiología Clínica, así como una mayor utilización de la capacidad docente ya acreditada en distintas unidades docentes, lo que permite optimizar los recursos formativos disponibles y ampliar las oportunidades de acceso a la formación especializada.
Lanzarote consolida su capacidad docente
Uno de los aspectos más destacados de la oferta 2026-2027 es el fortalecimiento de la capacidad docente de Lanzarote, que continúa consolidándose como uno de los principales polos de formación sanitaria especializada de las islas no capitalinas.
En conjunto, se ofertarán 23 plazas de FSE, con un crecimiento continuado durante los últimos años y reforzando la estrategia de descentralización de la formación especializada. La Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria ofertará ocho plazas para médicos internos residentes (MIR) y cuatro plazas para residentes de enfermería en esta especialidad.
Asimismo, la Unidad Docente Multiprofesional de Geriatría mantiene la formación de dos MIR en Geriatría y 2 especialistas en Enfermería Geriátrica, contribuyendo a preparar profesionales para responder al progresivo envejecimiento de la población. Por su parte, la Unidad Docente de Obstetricia y Ginecología mantiene tres plazas de Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrona).
Además, el Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa amplía su actividad docente con plazas en cinco especialides: Anestesiología y Reanimación, Cirugía General y del Aparato Digestivo, Cirugía Ortopédica y Traumatología y Medicina Interna.
Una planificación orientada al futuro del sistema sanitario
Esta oferta docente responde a una planificación estratégica de los recursos humanos, orientada a formar a los especialistas que Canarias necesitará en los próximos años.
La oferta de plazas se concentra en aquellas áreas de mayor impacto para el sistema sanitario, como la Atención Primaria, las Urgencias y Emergencias, la Salud Mental y la atención sanitaria en las islas no capitalinas, garantizando una formación de calidad y contribuyendo a la captación y fidelización del talento profesional en nuestra Comunidad Autónoma.
Distribución de plazas ofertadas
La oferta de Formación Sanitaria Especializada para el curso 2026-2027 se distribuye entre seis titulaciones de acceso. La formación de médicos internos residentes (MIR) concentra el mayor número de plazas, con 360, seguida de Enfermería (EIR), con 102. La convocatoria se completa con quince plazas para Farmacia (FIR), diez para Psicología (PIR), cuatro para Radiofísica Hospitalaria y una para Biología (BIR), hasta alcanzar el total de 492 plazas.
|Titulación de acceso
|Plazas ofertadas
|Medicina (MIR)
|360
|Enfermería (EIR)
|102
|Farmacia (FIR)
|15
|Psicología (PIR)
|10
|Física (Radiofísica Hospitalaria)
|4
|Biología (BIR)
|1
|TOTAL
|492