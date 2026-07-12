Nuevo simpa en el mismo guachinche de Tenerife: “Ya estamos un poco cansados”

Un guachinche de Tenerife ha sufrido un nuevo simpa (abandono de un bar, un restaurante, etc., sin pagar lo que se ha consumido), algo que no es la primera vez y que “cansa” a sus propietarios y trabajadores.
El incidente ha vuelto a ocurrir en el guachinche El Fogón, algo que ya sucedió el pasado mes de marzo, en una situación que denunciaron públicamente. En aquella ocasión, el padre de una de las personas que se fue sin pagar pasó por el establecimiento para abonar la cuenta.
“Desde aquí solo podemos agradecerle el gesto y la honestidad que ha demostrado. Ojalá los hijos aprendan algo de la honradez y los valores de su padre, porque gestos así dicen mucho de una persona”, dijeron.
En esta ocasión, en su cuenta de Facebook, este guachinche de Tenerife ha publicado la fotografía de la persona que hizo el simpa recientemente: “Este señor tiene una cara que se la pisa, nos hizo un simpa, se fue sin pagar vamos. Logramos localizarlo al final vivimos en una isla, le decimos que venga a pagar y no ha venido, juega con nuestro trabajo, ya estamos un poco cansados, ya que no es la primera vez que nos sucede·, recalcan.
Esperemos que las numerosas llamadas de atención -la historia se ha viralizado en las últimas horas-, hagan recapacitar a la persona que se fue sin pagar.