Primer macrocomplejo en Santa Cruz de Tenerife: skate, calistenia, cancha cubierta y parque canino para Juan XXIII

El barrio de Juan XXIII, en Santa Cruz, estrenará un gran espacio lúdico-deportivo junto a la avenida de Los Príncipes de España. La creación de este primer macrocomplejo capitalino, cuyas obras ya han comenzado, unificarán deporte, ocio y convivencia en un espacio público pensado para todos los vecinos.
Las futuras instalaciones incluirán una cancha cubierta de fútbol sala y multideporte, calistenia, un parque infantil con áreas de sombra, una zona de skate, un parque canino, canchas de bola canaria, nuevos árboles y jardines, espacios estanciales y un área preparada para la celebración de actividades del barrio.
El Ayuntamiento capitalino destinará unos 2,7 millones de euros a la construcción de este espacio, que se prevé abrir al público a mediados de 2027, y cuyo diseño responderá a criterios de accesibilidad, sostenibilidad e integración paisajística, con el objetivo de crear un entorno moderno, seguro y confortable para toda la ciudadanía, según avanzó ayer el alcalde, José Manuel Bermúdez.
El regidor, acompañado por el concejal de Obras, Javier Rivero; la edil de Deportes, Alicia Cebrián, y el concejal del distrito Ofra-Costa Sur, Santiago Díaz- Mejías, comprobó el desarrollo del proyecto que transformará este enclave en un espacio destinado a mejorar la calidad de vida de los residentes.
Bermúdez añadió que “este proyecto representa la manera de entender la acción municipal, porque no solo incorpora nuevas instalaciones deportivas, sino que crea un gran espacio de encuentro donde las familias podrán compartir su tiempo libre, practicar deporte, jugar o disfrutar de un entorno renovado y de calidad”.
Por su parte, Javier Rivero, explicó que “esta actuación permitirá aprovechar al máximo las posibilidades de una parcela con una configuración compleja para crear un espacio moderno, funcional y adaptado a las necesidades actuales del barrio”. El edil destaca que “el proyecto combina deporte, ocio, zonas verdes y accesibilidad, integrando todos los usos en un mismo espacio y ofreciendo unas instalaciones completamente renovadas que mejorarán de forma notable este entorno de Juan XXIII”.
La edil Alicia Cebrián indicó que “seguimos modernizando las instalaciones deportivas municipales para acercar la práctica deportiva a todos los barrios de Santa Cruz”, palabras que refrendó el concejal Santiago Díaz-Mejías, que añadió que “este proyecto responde a una demanda muy esperada por los vecinos de Juan XXIII. Es un importante paso adelante para seguir dignificando el barrio”.