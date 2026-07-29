Taxistas amenazan con no dar servicio en Valleseco tras sufrir cuatro agresiones por lanzamiento de piedras

Cuatro taxistas de Santa Cruz han sido agredidos desde el pasado fin de semana en Valleseco por lanzamientos de piedras. Los hechos, según ha denunciado La Gremial del Taxi, han ocurrido en el primer tramo de subida al barrio y en horario nocturno, por lo que de continuar estos actos vandálicos, el sector plantea no realizar más servicios en este núcleo poblacional.
El presidente de La Gremial, Zebenzuí Pérez, explicó ayer que “hemos puestos en conocimiento de la Policía Local y de la concejala del Taxi, Gladis de León, lo que está ocurriendo. Creemos que son tres menores, pero no tenemos confirmación. Por ello pedimos una solución urgente para no tener que radicalizar las medidas, motivadas por la inseguridad al prestar el servicio en el barrio”.
Por su parte, la edil de Seguridad y delegada del Taxi, Gladis de León, aseguró que se ha reforzado la vigilancia policial en Valleseco ante los lamentables sucesos, pero no se ha identificado a los responsables.