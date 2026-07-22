Todas las tiendas confirmadas que abrirán mañana en el centro comercial La Gran Manzana

La espera está a punto de terminar en el sur de Tenerife. La Gran Manzana abrirá sus puertas este jueves 23 de julio en Las Chafiras, en el municipio de San Miguel de Abona, con una amplia oferta de tiendas, restaurantes, servicios y ocio.
El nuevo centro comercial, que dispone de cerca de 18.000 metros cuadrados, reunirá firmas de moda, decoración, belleza, calzado y alimentación, además de gimnasio, restauración y un futuro complejo de cines.
Entre los operadores anunciados para La Gran Manzana figuran algunas marcas ampliamente conocidas por los consumidores de Canarias.
Las tiendas de La Gran Manzana
La oferta de moda será una de las principales protagonistas del complejo. Entre las firmas confirmadas se encuentran Kiabi, Women’secret, Springfield, Desigual, Jack & Jones, Encuentro y Milla 88 Moda.
También estarán presentes Natura, Parfois y Havaianas, además de Calzados La Horma.
El apartado dedicado al hogar contará con JYSK, mientras que la belleza y el cuidado personal tendrán representación con Primor, Art y Belleza y Barber International.
A estas marcas se suman Multiópticas, Adeley y Agapea, así como una tienda del CD Tenerife Store.
La alimentación estará encabezada por Hipertrebol, cuyo supermercado dispondrá de más de 1.200 metros cuadrados de superficie.
La relación de operadores corresponde a las firmas anunciadas para el nuevo centro comercial, aunque la incorporación efectiva de algunas de ellas puede producirse de forma progresiva tras la inauguración.
Ginos, Popeyes y 100 Montaditos, entre los restaurantes
La restauración tendrá también un peso importante dentro de La Gran Manzana.
Entre los establecimientos anunciados aparecen Ginos, 100 Montaditos y Popeyes, junto a propuestas como Viva México, Bombay Babu, Pasta Mia, Maestro Pizza y Noodle Box & Sushi.
La oferta se completa con Plátano Loco, Tribezón y Backer Sin Gluten.
De este modo, el centro pretende concentrar en un mismo espacio compras, restauración y ocio para atraer tanto a vecinos del sur de Tenerife como a visitantes de otras zonas de la Isla.
Gimnasio y cine
Otro de los grandes operadores confirmados es Fitness Park, cadena de gimnasios que continúa ampliando su presencia en España.
El proyecto incluye además un nuevo complejo de cine equipado con nuevas tecnologías, así como diferentes espacios destinados al entretenimiento familiar.
Más de 1.000 aparcamientos
La Gran Manzana está situada en el norte del Polígono Industrial de Las Chafiras, junto a la TF-1, en una zona próxima al aeropuerto Tenerife Sur y a algunos de los principales municipios turísticos de Tenerife.
El centro contará además con más de 1.000 plazas de aparcamiento, uno de los principales reclamos de un proyecto llamado a incrementar considerablemente la oferta comercial de San Miguel de Abona.
El alcalde del municipio, Arturo González, confirmó esta semana la apertura para este jueves 23 de julio después de realizar una visita a las instalaciones para comprobar el estado de las zonas interiores, los espacios comunes y la urbanización exterior.
“Por fin parece que se acerca el momento de la inauguración”, señaló el regidor, quien considera que La Gran Manzana supondrá “un hito para San Miguel de Abona” al convertirse en el primer complejo de estas dimensiones y características en el municipio.
Con su inauguración este jueves, Las Chafiras incorpora así un nuevo espacio comercial que reúne en un mismo recinto decenas de establecimientos de moda, belleza, restauración, deporte, alimentación y ocio.