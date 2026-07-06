La UD Las Palmas, de blanquiazul

La UD Las Palmas ha dado a conocer este lunes las camisetas con las que competirá durante la temporada 2026-2027 en Segunda División con la principal novedad de una franja horizontal en el pecho, combinando los colores amarillo, azul y blanco.
Al conocerse las nuevas equipaciones, en las redes sociales de la entidad amarilla, han sido numerosas las reacciones, muchas de ellas en contra, no por lo que pudiéramos pensar en un primer momento.
A muchos de los seguidores y seguidoras de la UD Las Palmas no les ha gustado el diseño de las camisetas (el mismo cambiando los colores) pero no les ha desagradado en demasía la coincidencia de colores con el CD Tenerife, su gran rival.
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