La Universidad de La Laguna (ULL) ha abierto una de las convocatorias más competitivas y atractivas de su calendario académico. El Boletín Oficial de Canarias (BOC) ha publicado las bases para la concesión de una beca de 12.000 euros brutos destinada a premiar el rendimiento de un único estudiante matriculado en enseñanzas oficiales de Grado en el curso 2025-2026. La iniciativa se enmarca dentro del prestigioso programa nacional Becas Santander / Excelencia 360º.
Esta ayuda de alta cuantía busca ir más allá del habitual respaldo de matrícula y se concede con el objetivo de reconocer de forma integral el talento del alumnado de las Islas, valorando tanto su expediente académico como su implicación social y activa dentro de la vida universitaria.
Quién puede optar y plazos para solicitar la beca de la ULL
- Requisitos clave: Los aspirantes deben encontrarse formalmente matriculados en estudios oficiales de Grado en la Universidad de La Laguna durante el periodo 2025-2026. La selección final se guiará de manera estricta por los baremos cualitativos y cuantitativos que el programa establece en colaboración con la entidad bancaria.
- Plazo de urgencia: Las solicitudes cuentan con un plazo de tramitación muy restringido. Los interesados disponen únicamente de 10 días hábiles para formalizar su participación, a contar desde el día siguiente de la publicación del extracto de la resolución en el BOC.
Debido a que el programa asigna una única persona beneficiaria por institución universitaria participante, la concurrencia competitiva exigirá la presentación rigurosa de méritos. El Archipiélago mantiene así una línea de incentivos potentes para el alumnado sobresaliente, amortiguando de manera contundente el coste de los estudios superiores y la preparación de los jóvenes que buscan proyectarse con excelencia hacia el mercado laboral. La institución académica evaluará los expedientes al concluir el plazo establecido para resolver la adjudicación de forma definitiva.