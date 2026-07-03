La ULL convoca nuevas becas de 500 euros para estudiantes: plazos y requisitos

La Universidad de La Laguna (ULL) ha convocado un paquete de 40 becas de 500 euros destinadas a los estudiantes que cursen estudios oficiales de Grado o Máster en la institución tinerfeña. La resolución de esta convocatoria, financiada a través del programa Becas Santander / Ayuda Económica para Prácticas 2026 II Edición, ya ha sido publicada de manera oficial en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).
El presupuesto global consignado para esta iniciativa asciende a 20.000 euros, cuantía que se repartirá de forma íntegra en 40 aportaciones de 500 euros brutos por beneficiario. Según detalla el documento público, el propósito principal es sufragar parte de los costes económicos derivados de las prácticas académicas externas, facilitando la inserción del alumnado en el entorno profesional.
Requisitos y plazo de solicitud para las ayudas de la ULL
- Destinatarios: Podrán optar a este respaldo económico los estudiantes matriculados en la Universidad de La Laguna durante el periodo académico 2025-2026, siempre que se encuentren cursando titulaciones oficiales y reúnan las condiciones específicas fijadas en el reglamento de selección.
- Fecha límite de inscripción: El plazo oficial para la presentación de las solicitudes expirará el 2 de octubre de 2026. Los aspirantes tendrán que formalizar el trámite telemático a través de los canales habilitados conjuntamente por la ULL y la plataforma del programa Becas Santander.
Estas ayudas forman parte de las líneas estratégicas de la comunidad universitaria dirigidas a incentivar la empleabilidad de los jóvenes en las Islas. Tras el cierre de la convocatoria, la institución académica evaluará los expedientes y publicará las listas provisionales y definitivas para la adjudicación de las plazas asignadas. Con esta iniciativa, el Archipiélago mantiene sus políticas de apoyo para amortiguar los gastos de desplazamiento y manutención que asumen los estudiantes en su última etapa formativa.