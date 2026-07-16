Las 48 plazas de la futura Unipol de Santa Cruz acaban en los tribunales

La asociación sindical independiente de Policías de las Administraciones Locales de Canarias (Asipal) ha presentado un contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife relativo a la modificación puntual de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y en base a la supresión de las 48 plazas de la Policía Local capitalina destinadas a la reactivación de la Unidad de Intervención Policial (Unipol). El regreso de los llamados hombres de negro que el Consistorio quiere que vuelvan a las calles antes de finales de año para garantizar la seguridad en los barrios.
El recurso judicial impulsado por el sindicato policial acaba de ser publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), donde se abre un plazo de nueve días para que la Corporación municipal pueda personarse en dicho procedimiento judicial ante el Tribunal de Instancia nº1 de Santa Cruz de Tenerife.
El delegado de personal del sindicato de Policía Local Asipal, Juan Pedro Cruz, explicó ayer que “no estamos en contra de la puesta en marcha de la Unipol, pero sí de la falta de negociación de los puestos de la RPT de esta unidad llevada a cabo de forma unilateral por el Ayuntamiento, ya que cualquier modificación que afecte a la actual plantilla de funcionarios, independientemente del servicio que presten, tiene que ser consensuada con sus representantes sindicales”.
Cruz añadió que “el procedimiento ha incumplido con las ratios establecidas en el decreto ley 6/2023, donde se indica que cualquier modificación de la RPT debe adaptarse a las necesidades reales de la plantilla, no absorberlas, es decir, se quieren suprimir las plazas de manera unilateral”.
Puesta en marcha
Por su parte, la concejala de Recursos Humanos del Ayuntamiento chicharrero, Purificación Dávila, manifestó que “cuando llegue el momento se modificará la RPT de la Unipol, pues ahora estamos trabajando para que esta unidad esté en la calle cuanto antes”. Afirmó que el recurso interpuesto por el sindicato Asipal “no afectará a la puesta en marcha de la unidad policial. Así que cuando corresponda se llevará a cabo este procedimiento”.
La recuperación de la Unipol constituye una de las principales apuestas del Ayuntamiento de Santa Cruz para fortalecer la seguridad en el municipio, incrementando tanto la capacidad operativa de la Policía Local como la percepción de seguridad entre vecinos. Actualmente, tras el proceso de selección de los 48 agentes que conformarán dicha unidad especializada, se está llevando a cabo la formación de sus integrantes en las instalaciones policiales ubicadas en Los Campitos.