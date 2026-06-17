La Unipol, cada vez más cerca de volver a las calles de Santa Cruz: “Daremos respuesta inmediata a los barrios”

El mapa de la seguridad ciudadana en la capital tinerfeña está a punto de experimentar su transformación más profunda de los últimos años. El Ayuntamiento de la capital chicharrera ha pisado el acelerador para consolidar el regreso de la Unipol en Santa Cruz, una de las herramientas operativas más demandadas por los sectores vecinales y comerciales. El objetivo institucional es nítido: la Unidad de Intervención Policial de la Policía Local debe encontrarse plenamente operativa y desplegada en las calles antes de que concluya el presente año de 2026, poniendo fin a un periodo de ausencia que había modificado las dinámicas de patrullaje en el municipio.
Para comprobar el estado real de la situación, el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, acompañado de forma directa por la concejala de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Gladis de León, ha encabezado una comitiva oficial a las dependencias policiales de Los Campitos. En este enclave estratégico del macizo capitalino, los mandatarios han supervisado en primera persona los intensos procesos de instrucción obligatoria a los que se someten los funcionarios seleccionados.
Los Campitos: el núcleo táctico de la UNIPOL
La formación especializada que reciben los integrantes de la Unipol constituye el pilar fundamental sobre el que se estructurará el nuevo modelo de intervención en el municipio. Los ejercicios prácticos que se desarrollan en el centro de entrenamiento de Los Campitos abarcan maniobras de contención, despliegues rápidos frente a alteraciones del orden público y técnicas avanzadas de prevención del delito en entornos urbanos complejos. No se trata de un patrullaje ordinario; los agentes reciben preparación específica para intervenir en situaciones críticas con la máxima celeridad.
La corporación local ha remarcado que la recuperación de este grupo operativo obedece a un compromiso estratégico con la ciudadanía, que venía reclamando una mayor visibilidad de uniformados en los distritos periféricos. Según ha manifestado el alcalde chicharrero, recientemente se ha procedido a firmar una instrucción de obligado cumplimiento orientada a agilizar los procesos administrativos, logísticos y de personal que restan para que la unidad reciba su luz verde definitiva antes de las próximas fiestas navideñas.
Coordinación integral con las Fuerzas de Seguridad del Estado
Los pliegos organizativos de la nueva unidad establecen que las patrullas no actuarán de forma aislada en el entramado urbano de Tenerife. La planificación de la Unipol contempla un marco de actuación conjunta y coordinada con el resto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, especialmente con la Policía Nacional y la Guardia Civil. Esta alianza operativa permitirá optimizar la distribución de los recursos humanos disponibles, evitando la duplicidad de funciones y reforzando los puntos negros de delincuencia detectados en el mapa delictivo local.
La dotación presupuestaria asignada para el proyecto no solo incluye la capacitación técnica de los policías locales, sino también la adquisición de material logístico de última generación, vehículos blindados ligeros adaptados a las condiciones de la orografía de Santa Cruz y sistemas de comunicación encriptada. La intención de la Concejalía es que el grupo vuelva a erigirse como un referente técnico de intervención inmediata dentro del archipiélago canario.
Impacto directo en los barrios y percepción de seguridad
La reactivación de esta unidad especializada pretende corregir la brecha de vigilancia que sufrían determinados sectores residenciales de la capital. La concejala Gladis de León ha insistido en que la cualificación de los agentes seleccionados garantizará un trato riguroso y adaptado a los marcos legales vigentes, disipando cualquier tipo de controversia respecto a las competencias funcionales de la Policía Local. La meta primordial es incrementar los ratios de presencia policial preventiva en zonas de ocio nocturno, grandes eventos públicos y barriadas de atención preferente.
El consistorio prevé que la visualización de los primeros convoyes de la unidad por las calles céntricas y los barrios actúe como un elemento disuasorio clave frente al vandalismo y los incidentes vecinales, elevando los índices de tranquilidad ciudadana que se habían visto comprometidos en los últimos balances estadísticos de criminalidad trimestral del Ministerio del Interior. Las próximas semanas serán decisivas para finalizar la adjudicación de los equipos individuales de protección y el cierre de las listas definitivas de los funcionarios que portarán el distintivo de la unidad de intervención.