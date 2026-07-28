Vacaciones de la vergüenza

Hay que reconocerle una virtud al Partido Popular en Canarias: cuando la realidad les estropea el discurso, siempre encuentran una excusa surrealista. La última merece entrar en la antología del humor estúpido. Después de días de presiones, llamadas, amenazas veladas y un pulso político al más alto nivel para intentar impedir el acuerdo sobre la financiación de Canarias, ahora resulta que la consejera de Hacienda está, casual e inesperadamente, de vacaciones y no puede acudir al Consejo de Política Fiscal y Financiera para respaldar el pacto alcanzado por el propio Gobierno del que forma parte. Brillante. Sublime. Casi enternecedor.
La escena resulta difícil de mejorar. El presidente Fernando Clavijo firma un acuerdo absolutamente coherente que supone más de 1.300 millones de euros adicionales para Canarias. A su lado, junto a los ministros Arcadi España y Ángel Víctor Torres, comparece la consejera de Presidencia de Coalición Canaria, Nieves Lady Barreto. Y mientras tanto, la consejera competente en Hacienda desaparece del mapa porque, según nos cuentan, está disfrutando de un merecido descanso de tan solo 48 horas. Justo el día en que debería defender el mayor acuerdo financiero para Canarias de las últimas décadas. Qué casualidad. Al menos podrían recurrir al socorrido tópico de asuntos personales de causa mayor. Debe ser cosa del riego sanguíneo en el cerebro. Les ocurre mucho a los del PP.
Lo verdaderamente grotesco no es la ausencia. Lo grotesco es creer que los ciudadanos se chupan el dedo. Todo el mundo sabe lo que ha ocurrido. El Partido Popular ha que dado retratado entre la obediencia a la dirección nacional y su obligación de defender los intereses de Canarias. Ha intentado bloquear el acuerdo durante todo el fin de semana, con amenazantes llamaditas a las que Clavijo hábilmente respondió mostrándoles la puerta de salida. No lo ha conseguido. Y ahora ese mismo PP desnortado necesita fabricar una coartada para no aparecer levantando la mano a favor de aquello que lleva semanas intentando dinamitar. La política admite discrepancias. Lo que resulta mucho más difícil de justificar es el ridículo apabullante.
Si el vicepresidente Manuel Domínguez y su consejera Matilde Asián consideraban que este acuerdo era tan inaceptable como han venido insinuando durante estos días, lo coherente habría sido una decisión mucho más sencilla: presentar la dimisión y abandonar un Gobierno cuya principal decisión económica rechazan. Eso se llama asumir las consecuencias de las propias convicciones.
Pero, al parecer, un coche oficial, un despacho institucional y unos cuantos meses más de nómina hasta las próximas elecciones pesan bastante más que la coherencia. Y así, entre vacaciones oportunísimas, sustituciones de última hora y explicaciones que no resisten diez segundos de análisis, el Partido Popular vuelve a demostrar que, cuando toca elegir entre los intereses de Canarias y las instrucciones de Madrid, siempre encuentra una excusa, aunque haga falta poner de vacaciones a la consejera de Hacienda el día más importante del año. Hicieron lo mismo con la crisis de los menores migrantes no acompañados. Hay ridículos que pasan. Y luego están los que quedan para la hemeroteca. Este es uno de ellos. Jaque mate.