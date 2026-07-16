Histórico: científicos prueban con éxito una vacuna contra el cáncer de páncreas

Una vacuna experimental dirigida contra las mutaciones del gen KRAS ha demostrado ser segura y capaz de generar una respuesta inmunitaria prolongada en personas con un riesgo elevado de padecer cáncer de páncreas, según revela un ensayo clínico de fase I.
La investigación, liderada por científicos del Centro Oncología Kimmel de la Universidad Johns Hopkins y publicada en la prestigiosa revista Cancer Discovery, abre la puerta por primera vez a una estrategia de interceptación y prevención de uno de los tumores más agresivos y con menor tasa de supervivencia.
El estudio evaluó la fórmula mKRAS-VAX en 20 participantes sanos pero con una alta predisposición genética y la presencia de quistes pancreáticos precancerosos. A lo largo de un seguimiento medio de 16,5 meses, ninguno de los pacientes vacunados desarrolló la enfermedad ni lesiones graves que requirieran cirugía.
Además, el 37,5% de los inmunizados experimentó una reducción o desaparición de sus quistes pancreáticos, frente al 6,8% registrado en un grupo de control no vacunado.
Por qué es importante este avance frente al cáncer
El adenocarcinoma ductal pancreático suele detectarse de forma tardía, lo que reduce drásticamente las posibilidades de curación. Alrededor del 10% de los diagnósticos se asocian a mutaciones hereditarias que se transmiten de padres a hijos. Hasta ahora, el único recurso para estas familias de alto riesgo era someterse a estrictos controles de imagen y extirpar quirúrgicamente partes del páncreas ante la menor sospecha de malignidad.
Esta nueva vacuna actúa entrenando al sistema inmunitario para que identifique y elimine las células que portan las mutaciones del gen KRAS, un alteración genética presente en la inmensa mayoría de los tumores de páncreas y en sus lesiones precursoras. Al atacar estas células de forma precoz, se busca evitar que el tumor llegue a formarse.
Así funcionó el ensayo en humanos
Los 20 participantes, que presentaban anomalías pancreáticas identificadas mediante pruebas de imagen, recibieron un esquema de vacunación entre abril de 2022 y febrero de 2026. El tratamiento consistió en cuatro dosis administradas por vía subcutánea a lo largo de 13 semanas.
Los resultados mostraron una eficacia inmunológica notable:
- El 90% de los pacientes desarrolló una respuesta inmunitaria robusta contra el KRAS mutante.
- Se registró un incremento medio de 18,2 veces en la activación de las células T específicas encargadas de combatir estas mutaciones.
- Las defensas generadas (tanto células CD4 como CD8) mostraron tener memoria, manteniéndose detectables en la sangre de los pacientes hasta dos años después de la vacunación.
La seguridad del fármaco experimental también fue excelente. Los únicos efectos secundarios informados fueron leves o moderados, destacando el cansancio y síntomas parecidos a los de un proceso gripal.
“Esto es solo el principio, pero los resultados sugieren que el sistema inmunitario se está activando”, resume Elizabeth Jaffee, coautora principal de la investigación y oncóloga del centro estadounidense. “Nos queda trabajo por hacer, pero es un buen comienzo orientado a la prevención, algo en lo que nadie había pensado antes”.