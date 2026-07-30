Vecinos de Cruz del Señor dan un plazo de 6 meses para poner fin a la delincuencia en la plaza

Los vecinos del barrio de Cruz del Señor han dado entre tres y seis meses al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para que acometa medidas urgentes que acaben, de una vez por todas, con el foco de inseguridad generado en la plaza de la iglesia, donde desde hace seis años la presencia de un mercadillo ilegal trae de cabeza a los residentes.
La problemática ya se ha extralimitado más allá de los muros y bancos del entorno, utilizados como escaparate de infinidad de productos sacados de la basura, según comentan los afectados, sino que también impide a niños o personas mayores sentarse en la plaza o jugar en el parque infantil ubicado en este enclave. Una situación que ha derivado en una cada vez mayor sensación de inseguridad ciudadana en este punto concreto del barrio y que se ha visto agravada ante la presencia, cada vez mayor, de personas que acuden a beber, a consumir o a trapichear con sustancias estupefacientes.
Por ello, y tras reiteradas quejas y denuncias de los vecinos, de las que ha venido haciéndose eco DIARIO DE AVISOS, sin hasta ahora ver una solución efectiva al problema, los residentes han solicitado por escrito mantener una reunión con el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, con el objetivo de exponer en persona la situación que padecen relacionada con el rastro ilegal y la delincuencia en la zona.
El presidente de la asociación vecinal del Perú, Cristian Expósito, manifestó ayer que “no se trata de un problema nuevo en esta parte concreta del barrio, pues este mercadillo se instaló cuando la pandemia y, tras idas y venidas llevamos seis años así. Y aquí sigue. El Ayuntamiento tras varias quejas que le hemos trasladado en este tiempo ha reforzado la vigilancia policial, pero no es suficiente porque la actividad continúa, dejan la plaza llena de basura, hay malos olores y, aparte, se está convirtiendo en un foco para la delincuencia en un barrio, que de resto, es seguro”.
Expósito añadió que “lo que solicitamos al Consistorio es un replanteamiento del muro perimetral de la plaza o su completo vallado, bien de manera temporal o permanente, que impida a estas personas ejercer su actividad y todo lo que conlleva, ya que se trata de un punto céntrico para la movilidad ciudadana al haber una parada del tranvía enfrente”. Al respecto, apuntó que “necesitamos trasladar el problema al alcalde y buscar entre todos soluciones eficaces y coordinadas que permitan recuperar la convivencia vecinal en la plaza de la Cruz del Señor. Ya es tiempo de actuar y, además, con urgencia y contundencia”.
El presidente vecinal subrayó, asimismo, que “no vamos a esperar otros seis años en contar con respuesta municipal a la reforma de seguridad que necesita el entorno y que reclamamos. Así se lo hemos trasladado tanto a la concejala de distrito, Zaida González, como a la de Seguridad, Gladis de León. Por eso solicitamos reunirnos con el alcalde y, en caso de no ver medidas urgentes, será el momento de que los vecinos planteemos emprender otros recursos de presión”.