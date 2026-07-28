El vertiginoso vídeo de un vecino de Puerto de la Cruz que limpia las ventanas a varios metros de altura

Una escena tan llamativa como arriesgada ha sorprendido a varios vecinos de Puerto de la Cruz, Tenerife. En un vídeo grabado en la calle Perdomo se observa a un hombre de edad avanzada limpiando las ventanas desde el exterior de la fachada de un edificio, a varios metros de altura.
Las imágenes muestran al vecino asomado con medio cuerpo hacia el exterior mientras realiza la limpieza con aparente tranquilidad, pese al peligro que supone encontrarse en esa posición y a la posibilidad de sufrir una caída en caso de un resbalón o un movimiento en falso.
La situación llamó especialmente la atención de quienes se encontraban en los alrededores, que observaron con sorpresa cómo el hombre continuaba limpiando los cristales desde una posición muy expuesta.
El vídeo impresiona precisamente por la naturalidad con la que el protagonista afronta la escena, mientras permanece parcialmente fuera del edificio para alcanzar la superficie de las ventanas.
Las imágenes han vuelto a poner el foco en el riesgo que entrañan este tipo de acciones domésticas cuando se realizan desde ventanas, balcones o fachadas situadas a una altura considerable.