Confirmado por el Ayuntamiento: la visita del papa León XIV a Santa Cruz genera más de 5 millones “de impacto económico total”

La visita del papa León XIV a Santa Cruz de Tenerife, que tuvo lugar el pasado 12 junio, generó un impacto económico total en el municipio superior a los cinco millones de euros.
Así se desprende del estudio elaborado por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la Sociedad de Desarrollo, en el que se detalla que ese impacto económico total alcanza los 5,71 millones de euros.
Esta cifra es la suma del impacto directo de la visita, que fue de 3.040.629,54 euros; el indirecto en la ciudad, que ascendió a 1.353.080,15 euros; y el inducido que fue de 1.322.673,85 euros.
El informe, basado en 961 encuestas realizadas tanto a asistentes como a residentes de la isla, confirma además la extraordinaria capacidad de convocatoria del acontecimiento, que reunió a unas 47.600 personas entre la comitiva y la misa celebrada en el puerto de la capital.
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, apunta que “este informe demuestra con datos objetivos que la visita del Papa León XIV trascendió el plano religioso para convertirse en un acontecimiento de ciudad con un importante retorno económico, social y reputacional. Santa Cruz estuvo a la altura de un evento histórico, capaz de atraer a decenas de miles de personas y de proyectar nuestra imagen a nivel nacional e internacional”.
Bermúdez añadió que “el estudio pone de manifiesto que la organización de grandes acontecimientos supone una inversión para el futuro de la ciudad, ya que beneficia directamente al comercio, la restauración, la hostelería, el transporte y al conjunto de la actividad económica, al tiempo que fortalece la marca Santa Cruz como destino preparado para acoger eventos de máxima complejidad organizativa”.
El regidor concluyó señalando que “la visita del Santo Padre deja un legado que va mucho más allá de las cifras. Ha sido una oportunidad para demostrar la capacidad de coordinación de las administraciones, el compromiso de miles de personas y la hospitalidad de una ciudad que volvió a abrirse al mundo. Estos resultados nos animan a seguir apostando por grandes eventos que generen riqueza, empleo y prestigio para Santa Cruz”.
Por su parte, la concejala delegada de Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, explicó que “este estudio nos permite cuantificar con rigor el alcance real que tuvo la visita del Papa León para Santa Cruz. No solo hablamos de un acontecimiento de enorme relevancia institucional y social, sino de un evento que generó un retorno económico medible para el comercio, la hostelería, la restauración y el conjunto de la actividad empresarial de la ciudad”.
Pérez añadió, además, que “desde la Sociedad de Desarrollo entendemos que medir el impacto de los grandes eventos es tan importante como organizarlos. Este informe demuestra que invertir en acontecimientos de esta magnitud revierte en la economía local, fortalece nuestro tejido empresarial y mejora el posicionamiento de Santa Cruz como destino de referencia para la celebración de eventos nacionales e internacionales”.
El estudio parte de un doble trabajo de campo desarrollado por la empresa SAO. Por un lado, se realizaron 699 encuestas presenciales durante la celebración de los actos y, por otro, 262 encuestas online a la población residente en Tenerife, con el objetivo de medir tanto el gasto realizado por los asistentes como la notoriedad y percepción social del acontecimiento.
Los resultados muestran que el 89,4 % de los asistentes se desplazó expresamente a Santa Cruz con motivo de la visita papal, lo que confirma el elevado poder de atracción del evento. El 88 % acudió como público general y el 8 % como peregrino o integrante de un grupo religioso. El perfil predominante fue el de una mujer de entre 45 y 64 años, franjas que concentraron el mayor porcentaje de participación. Asimismo, el 92 % de los asistentes residía en Tenerife, principalmente en Santa Cruz y La Laguna, mientras que el resto procedía de otras islas, de distintas comunidades autónomas y del extranjero, destacando Alemania, Colombia y Venezuela entre los países de origen.
En materia de alojamiento, el informe refleja que únicamente el 13 % de los asistentes pernoctó fuera de su domicilio habitual y que siete de cada diez de esas estancias se realizaron en establecimientos de Santa Cruz. La vivienda de familiares o amigos fue la modalidad más utilizada, seguida de los hoteles de cuatro y cinco estrellas. La mayoría de quienes se alojaron en la ciudad permanecieron una o dos noches, mientras que casi uno de cada cinco visitantes procedentes de fuera de Tenerife visitaba por primera vez la capital.
Respecto a la movilidad, el estudio pone de relieve que el desplazamiento sostenible fue el predominante. El 41 % de los asistentes acudió caminando, el 28 % utilizó la guagua y el 17 % el tranvía, mientras que únicamente el 15 % empleó vehículo propio. En el caso de quienes llegaron desde fuera de Tenerife, el 90 % lo hizo por vía aérea. Antes y después de los actos, los asistentes aprovecharon su estancia para pasear por la ciudad, consumir en establecimientos de restauración, realizar compras, visitar familiares y participar en actividades culturales, generando movimiento económico en distintos sectores y zonas comerciales del municipio.
El gasto medio total por asistente ascendió a 79,63 euros, de los que 63,88 euros se realizaron en Santa Cruz y 15,76 euros en otros municipios de Tenerife. La restauración concentró la mayor parte del gasto en la capital, con 1,11 millones de euros, seguida del alojamiento (714.494 euros), el transporte para llegar a la isla (564.548 euros) y las compras no alimenticias (327.750 euros). El informe evidencia además que, aunque representan un porcentaje menor del total de asistentes, los visitantes procedentes de fuera de Tenerife son quienes generan un mayor impacto económico individual debido a su gasto en alojamiento, transporte y restauración.
El análisis territorial confirma igualmente que el entorno del centro de la ciudad fue el principal beneficiado por la actividad económica derivada del evento. La zona de Plaza de España concentró el 84,2 % del gasto en restauración y el 66,1 % del destinado a compras, seguida del entorno portuario y de los centros comerciales.
Además del impacto económico directo, el estudio incorpora una estimación de los efectos indirectos e inducidos mediante modelos input-output, situando el impacto económico total de la visita en esos 5,71 millones de euros, lo que supone que por cada euro gastado directamente por los asistentes se generaron aproximadamente 0,88 euros adicionales en la economía local a través de la actividad empresarial y el consumo asociado.
El impacto directo (3,04 millones) es el gasto realizado por los asistentes en los establecimientos y servicios del municipio directamente durante y con motivo de la visita (alojamiento, restauración, comercio, transporte, ocio), mientras que el indirecto (1,35 millones) se genera a través de la actividad económica adicional generada en otros sectores proveedores de aquellos que recibieron el gasto directo. Por último el impacto inducido (1,32 millones) se desprende de la actividad económica derivada del gasto de los trabajadores empleados tanto en los sectores de impacto directo como en los de impacto indirecto, que destinan parte de sus salarios al consumo en la economía local.
La encuesta realizada entre la población tinerfeña confirma también la enorme repercusión social del acontecimiento. El 94 % de los encuestados siguió la comitiva o la misa a través de la televisión y la organización recibió valoraciones superiores al notable en todos los apartados analizados, destacando especialmente la seguridad, la limpieza y la valoración global del evento. Entre los principales beneficios percibidos sobresalen la proyección mediática y el prestigio exterior de Santa Cruz (43,5 %), la cohesión social y los valores compartidos (23,6 %), el impacto económico (20,1 %) y el impulso turístico que supone para la ciudad.
El estudio concluye que la visita del Papa León XIV supuso un acontecimiento de gran trascendencia para Santa Cruz de Tenerife, no solo por su dimensión institucional, social y espiritual, sino también por su capacidad para generar actividad económica, atraer visitantes, fortalecer el tejido empresarial y consolidar el posicionamiento de la capital como una ciudad preparada para organizar con éxito eventos de gran formato y proyección internacional.