Las zonas de Canarias donde hoy hará más calor: hasta 37 grados este lunes

Canarias afronta este lunes, 6 de julio de 2026, una jornada marcada por el calor intenso en varias islas, con Gran Canaria como principal punto afectado. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé temperaturas máximas de hasta 37 grados en zonas altas y medianías del sudeste, sur y oeste de Gran Canaria, así como en la cuenca de Tejeda, donde las mínimas nocturnas apenas bajarán de los 26 o 27 grados.
El calor no se repartirá de forma uniforme en el Archipiélago. Según la predicción de la Aemet, los valores más elevados se concentrarán en medianías, zonas de interior y áreas orientadas al sur y al oeste, mientras que las costas del norte quedarán más suavizadas por el alisio y la nubosidad baja a primeras y últimas horas del día.
Gran Canaria, la isla más afectada por el calor
La Aemet mantiene el foco principal en Gran Canaria. Las zonas más expuestas serán las cumbres, la cuenca de Tejeda y las medianías orientadas al sudeste, sur y oeste. En estos puntos se podrán alcanzar los 37 grados durante las horas centrales del día, dentro de una jornada con cielos poco nubosos o despejados y calima ligera en altura.
Por municipios, las áreas más afectadas se corresponden con zonas de Tejeda, San Bartolomé de Tirajana, Santa Lucía de Tirajana, Mogán, Valsequillo, Agüimes, Ingenio, Vega de San Mateo, Artenara y medianías del sureste y sur grancanario. En la predicción municipal de la Aemet, San Bartolomé de Tirajana aparece con una máxima de 37 grados, Santa Lucía de Tirajana con 36, Mogán con 35, Valsequillo de Gran Canaria con 35 y Tejeda con 35, aunque el aviso meteorológico eleva el umbral hasta los 37 grados en la cuenca de Tejeda y las medianías del sudeste, sur y oeste de la isla.
También se esperan valores elevados en otros puntos de la isla. Agüimes e Ingenio figuran en la predicción municipal de la Aemet con máximas de 33 grados, mientras que Santa Brígida se sitúa en 32 y Telde en 30. En cualquier caso, el mayor riesgo se concentra en las medianías y zonas altas orientadas al sur y al oeste, más que en el litoral norte y capitalino.
Tenerife alcanzará los 34 grados en el área metropolitana y las medianías
En Tenerife, la Aemet prevé que las temperaturas más altas se registren en las medianías del este, sur y oeste, así como en el área metropolitana. Santa Cruz de Tenerife aparece en la predicción municipal con una máxima de 34 grados para este lunes, mientras que Granadilla de Abona alcanzará los 31, Guía de Isora los 31, Arona los 30 y Adeje los 30.
El calor será más acusado en zonas de medianías que en la costa, especialmente en áreas del sur y del este de la Isla. Vilaflor de Chasna, en zona de mayor altitud, figura con una máxima de 32 grados, una muestra de que el ascenso térmico también afectará a cotas medias y altas.
Lanzarote y Fuerteventura, calor en el interior y el sur
La Aemet también prevé valores elevados en Lanzarote y Fuerteventura, especialmente en zonas de interior y del sur. En estas islas, el umbral previsto por la Agencia Estatal de Meteorología se sitúa en torno a los 34 grados, aunque algunos municipios pueden registrar valores superiores en los próximos días.
En Fuerteventura, Tuineje aparece este lunes con una máxima de 33 grados en la predicción municipal de la Aemet, mientras que Antigua se sitúa en 32 y Pájara en 31. En Lanzarote, San Bartolomé figura con 32 grados, Tías con 31 y Yaiza con 28. El calor será más intenso lejos de las zonas expuestas directamente al alisio.
La Gomera también estará afectada en medianías
En La Gomera, la Aemet señala las medianías del este, sur y oeste como las zonas donde se podrán alcanzar los valores más altos, con máximas en torno a los 34 grados en los puntos más expuestos. La predicción municipal marca 30 grados en San Sebastián de La Gomera, mientras que Vallehermoso y Agulo quedan por debajo, con 26 y 25 grados respectivamente, según los datos municipales de la Agencia.
Calima ligera y noches muy cálidas
La jornada estará marcada por cielos poco nubosos o despejados en general, con intervalos nubosos en zonas bajas del norte a primeras y últimas horas. También se espera calima ligera en altura, un factor que puede reforzar la sensación de bochorno en zonas de interior y medianías.
El episodio será especialmente notable durante la noche en las zonas más afectadas de Gran Canaria, donde la Aemet advierte de que las mínimas apenas bajarán de los 26 o 27 grados. Esta situación dejará una madrugada muy cálida en puntos de la cuenca de Tejeda y medianías del sur, sudeste y oeste de la isla.
El viento soplará de componente norte con intensidad moderada, aunque podrá arreciar en algunos extremos de las islas. En Gran Canaria se esperan intervalos fuertes en los extremos este y oeste, sin descartar alguna racha puntualmente muy fuerte.