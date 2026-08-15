16.333 abonados: récord histórico para el CD Tenerife

El CD Tenerife alcanzó el récord de abonados en LaLiga Hypermotion con 16.333 abonados para la nueva temporada 2026/2027. Así lo anunció en club blanquiazul en sus redes sociales a lo largo del día de ayer.
De este modo, la entidad blanquiazul, a falta de algo más de una semana para el primer encuentro como local frente al Almería (23/8-20:30 horas), ha superado ya el récord vigente de abonos en la Segunda División, que ocurrió en la campaña 2023/2024, que registró 15.424 abonados.
De esta manera, el representativo con la cifra alcanzada en las últimas horas está por encima del 75 % de ocupación del Heliodoro Rodríguez López por parte de abonados para la venidera temporada en LaLiga Hypermotion.
Igualmente, el dato se queda muy cerca del récord registrado en la última temporada del club en Primera División, curso 2009/2010, cuando se superaron los 17.000 abonados.
Lo más probable es que antes del primer partido que disputen en el recinto capitalino se batan todos los registros con una cifra que ronde los 17.000 fieles a la causa blanquiazul. El consejo, que está trabajando de manera impecable, recoge los frutos con esta exitosa campaña de captación de abonados y nuevos adeptos.
La venta de abonos en el servicio online concluyó en el día de ayer. De la misma manera, la atención presencial en la Oficina de Abonos ya solo estará disponible el próximo lunes, 17 de agosto, para aquellas personas que tengan confirmada su cita para ese último día.
Séptimo mejor dato de LaLiga Hypermotion
El CD Tenerife tiene el séptimo mejor registro de la división de plata, después de Real Oviedo (27.000 abonados), Real Sporting de Gijón (23.600 abonados), UD Las Palmas (23.014 abonados), RCD Mallorca (20.253 abonados), Real Valladolid (19.247 abonados) y Córdoba CF (17.405 abonados).
El conjunto blanquiazul afrontará así su regreso a la categoría de plata respaldado por una sensacional respuesta de sus aficionados, que ya ha convertido al recinto de la calle de San Sebastián en uno de los estadios con mayor número de abonados de la categoría de plata del fútbol patrio.