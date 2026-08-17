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La Aemet actualiza la previsión para Canarias: lluvias débiles y temperaturas de 30 grados

El viento del norte ganará intensidad por la tarde en las vertientes sureste y noroeste, mientras las Islas orientales tenderán a quedar poco nubosas
Jornada calurosa en Santa Cruz de Tenerife, en una imagen de archivo. | Sergio Méndez
Jornada calurosa en Santa Cruz de Tenerife, en una imagen de archivo. | Sergio Méndez
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La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este lunes, 17 de agosto, apunta a una jornada estable en Canarias, aunque no se descartan lluvias débiles y ocasionales en el norte de las Islas de mayor relieve.

Habrá intervalos nubosos, con tendencia a cielos poco nubosos en Lanzarote y Fuerteventura durante la mañana. Las temperaturas permanecerán prácticamente sin cambios o bajarán ligeramente.

En las capitales, la máxima llegará a 30 grados en Santa Cruz de Tenerife y a 28 grados en Las Palmas de Gran Canaria.

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El viento soplará flojo a moderado del norte y ganará intensidad durante la tarde en las vertientes sureste y noroeste.

La Aemet señala además que no se esperan fenómenos meteorológicos significativos ni hay avisos activos para la jornada.

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