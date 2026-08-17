La Aemet actualiza la previsión para Canarias: lluvias débiles y temperaturas de 30 grados

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este lunes, 17 de agosto, apunta a una jornada estable en Canarias, aunque no se descartan lluvias débiles y ocasionales en el norte de las Islas de mayor relieve.
Habrá intervalos nubosos, con tendencia a cielos poco nubosos en Lanzarote y Fuerteventura durante la mañana. Las temperaturas permanecerán prácticamente sin cambios o bajarán ligeramente.
En las capitales, la máxima llegará a 30 grados en Santa Cruz de Tenerife y a 28 grados en Las Palmas de Gran Canaria.
El viento soplará flojo a moderado del norte y ganará intensidad durante la tarde en las vertientes sureste y noroeste.
La Aemet señala además que no se esperan fenómenos meteorológicos significativos ni hay avisos activos para la jornada.