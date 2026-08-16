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¿Dónde lloverá este lunes en Canarias? La Aemet aclara la previsión para arrancar la semana

Mientras, las máximas rozarán los 30 grados en Tenerife
¿Dónde lloverá este lunes en Canarias? La Aemet aclara la previsión para arrancar la semana
Imagen de lluvia en Las Teresitas. Fran Pallero
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El tiempo en Canarias estará marcado este lunes, 17 de agosto, por la alternancia de intervalos nubosos y la posibilidad de precipitaciones débiles y dispersas en varios puntos del Archipiélago, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Los termómetros registrarán pocos cambios o ligeros descensos en zonas de interior, mientras que la máxima alcanzará los 30 grados en Tenerife.

Durante las primeras horas de la jornada, no se descartan precipitaciones de carácter leve y ocasional en las medianías del norte de las Islas de mayor relieve, como Tenerife, Gran Canaria, La Palma, La Gomera y El Hierro. Con el avance de la tarde, la nubosidad tenderá a remitir para dar paso a cielos poco nubosos o despejados en gran parte del territorio insular.

En las islas orientales, tanto Lanzarote como Fuerteventura iniciarán el lunes con cielos cubiertos por tramos, evolucionando a cielos despejados a partir de mediodía. En el norte lanzaroteño no se descarta alguna llovizna muy dispersa durante la mañana.

Temperaturas de hasta 30 grados y estado del mar

Los valores térmicos se mantendrán estables en las zonas costeras. En las capitales orientales, las mínimas oscilarán entre los 23 grados y máximas de 28 grados en Las Palmas de Gran Canaria, 29 en Arrecife y 27 en Puerto del Rosario.

Por su parte, Santa Cruz de Tenerife registrará valores de entre 23 y 30 grados, mientras que Valverde, en El Hierro, marcará las mínimas más bajas del día con 17 grados.

Respecto al régimen de vientos, soplará flojo a moderado de componente norte y noreste en la mayor parte de las Islas, con intervalos de mayor intensidad en los extremos noroeste y sureste de los relieves montañosos. En las cumbres centrales de Tenerife, el viento será de componente oeste.

En las aguas del Archipiélago, la Aemet prevé vientos del nordeste con fuerza 3 a 4, marejada generalizada y mar de fondo del norte con olas que oscilarán entre uno y dos metros de altura. En las costas orientadas al sur predominará el régimen de brisas.

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