Aviso urgente a personas alérgicas: retiran estos fideos vendidos en supermercados

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta sanitaria tras detectar la presencia de mostaza no incluida en el etiquetado de un lote de pasta alimenticia de la marca Tria.
La notificación, trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad Valenciana mediante el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), advierte del riesgo que este producto representa para las personas con alergia o intolerancia a este ingrediente.
El producto afectado corresponde a los fideos tipo “cabello de ángel” (cheveux d’ange) comercializados en bolsas de plástico de 500 gramos. En concreto, la incidencia se centra en el lote L10/2025SHN, con una fecha de consumo preferente fijada para el 16 de octubre de 2027.
Como medida de precaución, Sanidad aconseja a las personas alérgicas a la mostaza que tengan este paquete en sus hogares que se abstengan de consumirlo.
Orden de retirada
Según la información facilitada por la AESAN, la distribución inicial del lote contaminado se ha realizado en Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y País Vasco. No obstante, los organismos de salud pública no descartan que se hayan producido redistribuciones a otros puntos del territorio nacional, por lo que las autoridades regionales ya trabajan en la verificación de la retirada del producto de los supermercados y canales de venta.
Esta alerta se enmarca dentro de los protocolos habituales de control alimentario para garantizar la seguridad de los consumidores con alergias o intolerancias no diagnosticadas en el envasado.
Los organismos oficiales subrayan que la ingesta de estos fideos no comporta ningún riesgo para el resto de la población que no sea alérgica a la mostaza.