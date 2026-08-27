Antonio Orozco actuará en las Fiestas del Cristo de La Laguna: la entrada será gratuita

Antonio Orozco será uno de los grandes protagonistas de las Fiestas del Cristo de La Laguna 2026. El cantante actuará el próximo sábado, 5 de septiembre, en la Plaza del Cristo, en uno de los conciertos destacados del primer fin de semana de las celebraciones.
El espectáculo comenzará a las 21.00 horas y se celebrará en uno de los principales escenarios de las fiestas laguneras. La actuación forma parte de la programación que prepara el Ayuntamiento de La Laguna para las fiestas más esperadas del municipio.
La programación se presentará el lunes
El Ayuntamiento avanzará el próximo lunes el cartel oficial y la programación completa de las Fiestas del Cristo. Será entonces cuando se conozcan el resto de actividades y actuaciones previstas.
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