Santa Cruz de Tenerife restablece el agua tras la avería que afectó a 8.000 vecinos

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife (Emmasa), ha restablecido por completo el suministro de agua potable en los barrios afectados por la grave avería en la red principal de distribución, localizada en el entorno de la calle Juan de Mattos y Azofra.
La incidencia dejó sin servicio durante varias horas a cerca de 8.000 vecinos y vecinas de la capital tinerfeña.
Los operarios de Emmasa trabajaron durante la noche para reparar la conducción y recuperar la presión en la red. El servicio quedó restablecido a las 02:00 horas de la madrugada en el 86% de las zonas damnificadas, mientras que en la calle Juan de Mattos y Azofra la normalización completa se alcanzó a las 14:40 horas tras concluir los trabajos de remate en la tubería principal.
Barrios afectados por el corte de agua
La rotura de la red de distribución afectó de manera directa al ámbito comprendido entre las calles Juan de Mattos y Azofra, Tío Pino, Isidoro Luz Carpenter, Jesús Hernández Guzmán, Carretera de Hoya Fría, Gandhi y Aridane. Durante el pico de la incidencia, la interrupción del servicio perjudicó el flujo domiciliario y comercial de este sector de la Isla de Tenerife.
El primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos de Santa Cruz de Tenerife, Carlos Tarife, ha agradecido la paciencia de la ciudadanía afectada y ha puesto en valor el despliegue del personal técnico. “Desde el Ayuntamiento somos conscientes de las molestias que puede ocasionar una incidencia de estas características y agradecemos la paciencia de la ciudadanía mientras se desarrollaban los trabajos necesarios para recuperar la normalidad”, indicó el edil.
Los equipos de Emmasa mantienen retenes en la zona para supervisar la estabilidad de la red.