‘Backflip’, ‘Barani’, ‘Botijo’… la advertencia del SUC sobre los saltos al mar que se hacen en Canarias

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) ha lanzado una advertencia sobre algunos de los saltos al mar que se realizan durante el verano en Canarias. Acrobacias como el ‘Backflip’, el ‘Barani’ o el ‘Botijo’, habituales en muelles, espigones y riscos, pueden provocar lesiones de distinta gravedad si no se toman las medidas de precaución necesarias.
La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias explica que estos saltos pueden causar desde dolor, hematomas, luxaciones y distensiones hasta fracturas. El riesgo aumenta cuando se desconoce la profundidad del agua, existen rocas en el fondo o se produce un resbalón que hace que la persona impacte contra el borde del muelle.
Los saltos al mar que pueden entrañar más riesgo
El SUC incluye entre estas prácticas el ‘Backflip’, el ‘Sideflip’ y el ‘Frontflip’, que consisten en realizar una voltereta hacia atrás, lateral o hacia delante. También menciona el ‘Fontana’, un salto de espaldas con una pierna encogida; el ‘Barani’, que combina un salto hacia delante con un giro de 180 grados; y el ‘Botijo’ o el ‘Piloto’, en los que la persona salta estirada y se encoge antes de entrar en el agua.
Los sanitarios recuerdan que la gravedad de las lesiones depende, entre otros factores, de la altura desde la que se realiza el salto. Cuanto mayor es la altura, mayor es también la velocidad alcanzada antes de entrar en el agua y, por tanto, la fuerza del impacto.
Comprobar la profundidad antes de saltar
El SUC recomienda consultar el estado de las mareas y comprobar siempre la profundidad antes de lanzarse al agua. También aconseja preguntar a personas que conozcan la zona si el fondo es de arena o de roca y asegurarse de que no hay nadie debajo.
El objetivo es evitar dos de los principales riesgos asociados a estas zambullidas: golpearse contra el fondo por falta de profundidad o impactar contra el borde del muelle después de un resbalón o una mala entrada al agua.
Qué hacer si se produce una lesión
Si una persona resulta herida después de un salto, el SUC aconseja no moverla y llamar a los servicios de emergencia. Mientras llegan los recursos sanitarios, quien se encuentre junto al afectado debe comprobar si está consciente y respira.
Los sanitarios recomiendan seguir las indicaciones que proporcione el coordinador del SUC desde la sala de emergencias y vigilar cualquier signo de alarma hasta la llegada de la asistencia.
La campaña ‘Cuando lo necesitas, el SUC actúa’ busca recordar durante el verano los principales riesgos asociados a determinadas actividades en el mar y ofrecer pautas para actuar ante una emergencia.