El BOE lo confirma: el 15 de agosto será festivo nacional y los trabajadores tendrán un día extra de descanso

El calendario laboral de 2026 reserva una de sus fechas más señaladas para el próximo 15 de agosto. La jornada, que caerá en sábado, será festiva en toda España por la Asunción de la Virgen, tal y como recoge el calendario oficial publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y tendrá una relevancia especial en Canarias, donde se celebra el Día de la Virgen de Candelaria, Patrona del Archipiélago.
Miles de personas se desplazarán hasta la Villa Mariana de Candelaria, en Tenerife, para participar en los actos religiosos y populares organizados en honor a la Virgen. La celebración constituye una de las principales citas del calendario festivo de las Islas y reúne cada año a peregrinos procedentes de diferentes puntos del Archipiélago.
El 15 de agosto será festivo nacional
La Asunción de la Virgen figura entre los festivos nacionales que deben mantenerse en todas las comunidades autónomas. Por tanto, el sábado 15 de agosto será una jornada no laborable en toda España, aunque su coincidencia con el fin de semana reducirá su impacto para numerosos trabajadores.
En Canarias, la fecha adquiere además un significado propio por la festividad de la Virgen de Candelaria. Las celebraciones centrales se desarrollan tradicionalmente en el municipio tinerfeño que lleva su nombre, donde se encuentra la basílica dedicada a la Patrona de Canarias.
El festivo coincide, además, con uno de los momentos de mayor movilidad del verano. A las vacaciones y los desplazamientos turísticos se suman las peregrinaciones y los viajes hacia Candelaria para asistir a los diferentes actos.
¿Habrá un día adicional de descanso?
La coincidencia del festivo con un sábado plantea dudas entre los empleados cuya jornada habitual se desarrolla de lunes a viernes. En determinados casos, los trabajadores podrían tener derecho a un descanso compensatorio cuando el día festivo coincida con su descanso semanal.
Sin embargo, esta compensación no se aplica de manera automática a toda la plantilla ni a todos los sectores. Dependerá del convenio colectivo, del sistema de turnos, de la distribución de la jornada y de las condiciones acordadas en cada empresa.
Diversas resoluciones judiciales han abordado durante los últimos años la coincidencia entre los festivos y los descansos semanales. Los tribunales han reconocido compensaciones en determinados supuestos para evitar que algunos trabajadores disfruten de menos festivos efectivos que otros.
Por ello, los empleados que tengan dudas sobre el sábado 15 de agosto deberán revisar su convenio colectivo o consultar con la representación sindical de su empresa. Será la regulación aplicable en cada caso la que determine si corresponde trasladar el descanso, conceder otro día libre o establecer alguna compensación.
Una de las celebraciones más importantes de Canarias
Más allá de sus efectos laborales, el 15 de agosto estará marcado en Canarias por los actos en honor a la Virgen de Candelaria. La festividad combina tradición religiosa, cultura popular y peregrinación, y convierte al municipio tinerfeño en uno de los principales puntos de encuentro del Archipiélago durante el verano.
La coincidencia de la celebración con un sábado favorecerá previsiblemente una elevada asistencia, aunque también obligará a prestar atención a las medidas de movilidad, los cortes de tráfico y los dispositivos especiales que puedan establecerse en los accesos a Candelaria.