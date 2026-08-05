El BOE convoca becas de hasta 75 euros diarios para preparar oposiciones

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles, 5 de agosto, una convocatoria de 13 becas para preparar pruebas de promoción interna en dos cuerpos de la Administración de la Seguridad Social. Las ayudas alcanzan hasta 75 euros por cada día de licencia utilizado para estudiar.
La convocatoria no está abierta a todos los opositores. Solo pueden solicitarla las personas que se encuentren en servicio activo en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones o en alguno de sus organismos públicos dependientes.
También deben haber superado el primer ejercicio eliminatorio del proceso selectivo correspondiente y haber disfrutado de una o varias licencias para preparar las pruebas. Esas licencias deben sumar, como mínimo, diez días.
Quién puede recibir las becas
Las ayudas están destinadas a preparar las pruebas de acceso, por el sistema de promoción interna, al Cuerpo Superior de Interventores y Auditores de la Administración de la Seguridad Social y al Cuerpo de Gestión de la Administración de la Seguridad Social, en la especialidad de Auditoría y Contabilidad. Ambos procesos corresponden a la oferta de empleo público de 2025.
Para participar será necesario cumplir tres condiciones principales:
Estar en servicio activo dentro del Ministerio de Inclusión o de alguno de sus organismos, haber aprobado el primer ejercicio eliminatorio y acreditar al menos diez días de licencia utilizados para estudiar.
La concesión se realizará en régimen de concurrencia competitiva. La Administración tendrá en cuenta la nota obtenida en el primer ejercicio y el resto de criterios incluidos en las bases reguladoras.
Cuánto dinero puede recibir cada aspirante
La convocatoria contempla un presupuesto máximo de 82.491 euros para repartir entre 13 becas.
Nueve se destinarán a aspirantes del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores. En este caso, la ayuda será de 75 euros por cada día de licencia utilizado para preparar las pruebas.
Las otras cuatro becas corresponden al Cuerpo de Gestión, especialidad de Auditoría y Contabilidad. Sus beneficiarios recibirán 53 euros por cada día de licencia.
La cuantía individual dependerá del número de días acreditados. La convocatoria establece un máximo de tres meses de licencia computable.
Por tanto, la beca no consiste en un pago mensual fijo. El importe se calcula según los días de permiso sin sueldo o licencia equivalente que cada solicitante haya utilizado para estudiar.
Cómo se solicitan las ayudas
Las solicitudes deberán presentarse obligatoriamente por vía electrónica a través de la sede asociada del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Los interesados tendrán que aportar un certificado emitido por la Subdirección General de Recursos Humanos o por la unidad equivalente del organismo en el que trabajen. El documento deberá acreditar los periodos de licencia utilizados para preparar los exámenes.
El plazo de solicitud todavía no comienza con la publicación de este miércoles. Será de 15 días hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación en el BOE de la resolución con las personas aprobadas en la fase de oposición.
La convocatoria desarrolla las bases aprobadas por el Ministerio en diciembre de 2025 para facilitar la preparación de procesos de promoción interna y compensar parcialmente la pérdida de ingresos derivada de las licencias utilizadas para estudiar.