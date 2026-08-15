Buscan a Raúl de la Nuez, desaparecido en Gran Canaria

SOS Desaparecidos ha lanzado una alerta para encontrar a Raúl de la Nuez H., desaparecido en Gran Canarias desde el pasado 24 de mayo.
El hombre de 39 años, se le perdió la pista en Mogán y tal y como figura en el cartel de búsqueda, mide 1,80 metros de estatura, es de complexión delgada, tiene el pelo y ojos oscuros.
🆘 DESAPARECIDO#España #sosdesaparecidos #Desaparecido #Missing #LasPalmas pic.twitter.com/72x0vh9rFU— ALERTA DESAPARECIDOS (@sosdesaparecido) August 15, 2026
Desde la asociación instan a las personas que dispongan de algún dato que facilite la localización de Raúl a que contacten con los teléfonos 868 286 726.
TE PUEDE INTERESAR