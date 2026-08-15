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Buscan a Raúl de la Nuez, desaparecido en Gran Canaria

Instan a las personas que dispongan de algún dato que facilite la localización de Raúl
Imagen difundida de Raúl de la Nuez. DA
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SOS Desaparecidos ha lanzado una alerta para encontrar a Raúl de la Nuez H., desaparecido en Gran Canarias desde el pasado 24 de mayo.

El hombre de 39 años, se le perdió la pista en Mogán y tal y como figura en el cartel de búsqueda, mide 1,80 metros de estatura, es de complexión delgada, tiene el pelo y ojos oscuros.

Desde la asociación instan a las personas que dispongan de algún dato que facilite la localización de Raúl a que contacten con los teléfonos 868 286 726.

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