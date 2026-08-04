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Buscan una embarcación desaparecida a unos 360 km de El Hierro

El centro de Salvamento en Tenerife movilizó a varios buques mercantes por si podían dar pistas del paradero
Interceptado el tercer cayuco del sábado en Canarias con 70 migrantes
Guardamar Calíope REMITIDA /CEDIDO POR SALVAMENTO MARÍTIMO
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Salvamento Marítimo mantiene activo desde la tarde de ayer domingo un dispositivo de búsqueda de un cayuco con personas a bordo que fue avistado a unos 360 kilómetros al suroeste de El Hierro.

Fuentes de Salvamento detallan a EFE que la tripulación de un buque militar portugués fue la que avistó el cayuco.

En un primer instante, el centro de Salvamento en Tenerife movilizó a varios buques mercantes por si podían dar pistas del paradero del cayuco.

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A continuación, movilizó a la Guardamar Urania, que permanece peinando la zona sin que por el momento haya dado con la embarcación precaria.

A las labores de búsqueda se incorporó este lunes el avión Sasemar 101, que ya ha vuelto a su base.

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