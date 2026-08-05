La ola de calor asfixia a la Islas: Canarias vuelve a superar los 40 grados por quinto día consecutivo

El barrio de Tasarte, en La Aldea de San Nicolás (Gran Canaria), hadeboar vuelto a superar, por quinta jornada consecutiva, los 40 grados de máxima, en una nueva jornada de tórrido calor en este enclave del oeste de la Isla, si bien el mercurio ha descendido ligeramente respecto a días previos.
Según los datos recabados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en la estación que tiene ubicada en Tasarte se han marcado a las 16:30 horas los 40,5 grados centígrados, por lo que ha vuelto a ser el punto más caluroso de toda Canarias en la jornada de hoy, y el segundo a nivel nacional, solo superada por Coín, en Málaga (41,2 grados).
En la jornada de este miércoles, el sur, este y oeste de Gran Canaria se mantenía en aviso naranja por altas temperaturas. Se esperaba que el mercurio descendiera ligeramente, algo que finalmente ha ocurrido, si bien no ha sido suficiente para que este barrio de apenas medio millar de habitantes bajara de la barrera de los 40 grados.
Como ha sido habitual en este episodio de altas temperaturas, los puntos que han registrado las mayores temperaturas del archipiélago se han ubicado en San Bartolomé de Tirajana.
Sus medianías han rozado los 39 grados de máxima, con 38,8 en Lomo Pedro Alfonso.
Detrás se encontraba Maspalomas, en la estación ubicada en el Centro Insular de Turismo, que registró 37,1 grados antes del mediodía; los 37 grados que se anotaron en El Matorral, y los 36,5 grados en Cuevas del Pinar.
Para mañana jueves, la Aemet mantiene el aviso por altas temperaturas en esta zona de la isla, si bien en esta ocasión lo reduce a amarillo, por temperaturas que podrían superar los 35 grados de máxima, y que extiende también a la vertiente sur, este y oeste de Tenerife, en una ola de calor que tiende a remitir.