Casi 300.000 euros de fondos europeos para la empresa hotelera vinculada al viceconsejero de Hacienda

Nueva coincidencia en el caso Megías. Una de las sociedades mercantiles de cuyo consejo de administración forma parte el viceconsejero de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de Canarias, Gabriel Megías Martínez, recibió una subvención de la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, financiada con fondos procedentes de la Unión Europea. La empresa beneficiaria es Inversiones y Gestiones Turísticas, S.A. (Ingestursa), la sociedad vinculada a la gestión de establecimientos de Cordial Hoteles en la que Megías ocupa un asiento de consejero sin que esa vinculación conste en los registros públicos de declaración de intereses del Gobierno y del Parlamento de Canarias, según reveló este periódico.
La ayuda se concedió dentro de una convocatoria pública de la Consejería de Turismo y Empleo para actuaciones destinadas a impulsar la calidad y la imagen turística y a mejorar las infraestructuras del sector. Según la documentación correspondiente al expediente consultada por este periódico, la actuación subvencionada otorgada tiene como establecimiento de aplicación los Apartamentos Cordial Mogán Valle, en el municipio grancanario de Mogán, e incluye la sustitución de los toldos de las terrazas y la renovación de hamacas y colchonetas del complejo. La documentación recoge una cuantía de 294.244 euros, mientras que el importe concedido y ejecutado asignado al proyecto figura en 234.244,02 euros. La ayuda aparece en el expediente como concedida y abonada.
Mismo partido, fondos europeos: la triple coincidencia
La concesión adquiere especial relevancia política a la luz de lo ya publicado por este periódico: Megías compatibiliza su condición de alto cargo con su pertenencia a los consejos de administración de dos sociedades mercantiles —Andrés Megías Mendoza, S.A., y la propia Ingestursa— sin que ninguna de las dos vinculaciones conste en su declaración de actividades, donde aparece expresamente “ninguna” actividad privada.
A esa omisión se suma ahora una concatenación de circunstancias. Megías ocupa precisamente la Viceconsejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, y los recursos con los que se financia la ayuda concedida a la sociedad de cuyo consejo forma parte tienen procedencia europea. Además, la subvención fue tramitada por la Consejería de Turismo y Empleo, departamento del Ejecutivo autonómico que, como la Consejería de Hacienda en la que Megías ejerce como viceconsejero, se encuentra bajo responsabilidad política del Partido Popular. La coincidencia no acredita por sí sola ninguna irregularidad en el procedimiento de concesión de la ayuda, pero incorpora un nuevo elemento al caso abierto en torno a las actividades societarias del alto cargo y plantea interrogantes sobre la transparencia exigible en la declaración de sus intereses privados.
El silencio de Hacienda y de Vicepresidencia
Este periódico intentó recabar una reacción de la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, dirigida por Matilde Asián González (PP), que no se ha producido hasta el momento. Desde el entorno de la vicepresidencia del Gobierno de Canarias, cuyo titular, Manuel Domínguez (PP), se encarga también del área de Economía y coordina políticamente el departamento de Hacienda en virtud del pacto de gobierno entre el PP y Coalición Canaria, trasladaron a DIARIO DE AVISOS que están “analizando la situación”. En principio, no negaron nada. Fuentes próximas al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (CC), consultadas por este periódico, se remitieron a la vicepresidencia.
En su ficha del Portal de Transparencia de Canarias, Megías no declara ninguna actividad privada, pese a que en el Registro Mercantil figura como consejero de Andrés Megías Mendoza, S.A. —La Isleña, Medalla de Oro de Canarias en 2025— y de Inversiones y Gestiones Turísticas, S.A. La omisión constituye una infracción del régimen de incompatibilidades de los altos cargos autonómicos, que exige dedicación exclusiva y prohíbe compaginar el sueldo público (81.163,80 euros anuales) con puestos directivos en empresas privadas, salvo declaración expresa de compatibilidad.
El PSOE habla de “máxima gravedad”
El PSOE canario ha urgido explicaciones al PP y particular a Manuel Domínguez, presidente del partido en Canarias y vicepresidente del ejecutivo canario, ante lo que califica como una situación de “máxima gravedad”. Los socialistas exigen determinar si existe alguna incompatibilidad o conflicto de intereses —“cualquier decisión adoptada desde la Administración debe estar completamente separada de intereses particulares”, sostienen— y, de acreditarse, instan a actuar con la contundencia que corresponda: “No cabe mirar hacia otro lado ante unas informaciones de esta naturaleza. La transparencia y la ejemplaridad en el ejercicio de responsabilidades públicas no admiten excepciones”.
Dos cargos ocultos y un arancel a medida
Como ya publicó este periódico, Megías firmó el pasado 3 de agosto una resolución vinculante que obliga a los hoteles de toda Canarias a pagar el Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías (AIEM) por los bombones y chocolatinas de bienvenida que no proceden de producción canaria, un criterio que beneficia directamente a La Isleña, la chocolatera familiar en cuyo consejo de administración él mismo participa.