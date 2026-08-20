Todo lo que se sabe sobre los primeros casos del virus de la Fiebre del Nilo en Canarias

El Laboratorio Central de Veterinaria (LCV) de Algete ha confirmado por primera vez en Canarias la presencia del virus de Fiebre del Nilo Occidental (FNO) en tres caballos alojados en un mismo centro hípico del sur de Gran Canaria.
Así lo ha informado la Dirección General de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar animal, dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), tras la última actualización de este 19 de agosto de la situación del llamado Virus del Nilo en España.
En concreto, los tres casos se han detectado por vigilancia pasiva tras la comunicación de los síntomas neurológicos por parte del veterinario clínico a los Servicios Veterinarios Oficiales de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Por su parte, el Ministerio ha indicado que en la actualidad hay otras sospechas clínicas por nuevos posibles casos en el centro que están siendo objeto de investigación.
Mientras, en el conjunto de España, durante la actual temporada 2026 se ha detectado la enfermedad en aves o équidos de las comunidades autónomas Andalucía, Cataluña, Extremadura y Canarias.
CANARIAS REFUERZA EL SEGUIMIENTO EPIDEMIOLÓGICO
Por su parte, ante la detección de estos casos, la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS) ha activado de los protocolos de vigilancia entomológica y epidemiológica establecidos.
Estas acciones se están desarrollando en colaboración con la Dirección General de Ganadería de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias y con el Instituto de Enfermedades Tropicales de la Universidad de La Laguna (ULL).
De esta manera, se ha reforzado la vigilancia clínica en la Zona Básica de Maspalomas, especialmente ante personas que puedan presentar cuadros compatibles con infección por FNO y antecedentes de residencia o estancia en la zona afectada.
No obstante, desde la Dirección General de Salud Pública se indica que la mayoría de las infecciones son asintomáticas y aproximadamente un 20% de las personas infectadas pueden presentar complicaciones de carácter neurológico.
En este contexto, se ha informado a los profesionales sanitarios de la zona sur de Gran Canaria que mantengan un elevado nivel de vigilancia ante posibles casos de personas con clínica compatible, especialmente cuando exista antecedente de residencia, estancia o exposición a picaduras de mosquitos en las zonas afectadas para poner el caso sospechoso en conocimiento de la Dirección General de Salud Pública para facilitar la valoración y, en su caso, la investigación diagnóstica y epidemiológica correspondiente.
FIEBRE DEL NILO OCCIDENTAL
La FNO es una enfermedad endémica en ciertas zonas de España, de origen vírico y transmitida mediante la picadura de mosquitos (género Culex) que afecta principalmente a aves, que junto con los mosquitos actúan de reservorio principal, si bien también puede afectar a équidos y personas.
Aunque la enfermedad suele cursar de forma asintomática tanto en caballos como en personas, un pequeño porcentaje puede desarrollar una forma grave de curso clínico caracterizado por un cuadro de encefalomielitis con sintomatología neurológica.
En cualquier caso, el Ministerio ha resaltado que es importante recordar que los équidos y las personas actúan de fondo de saco epidemiológico, es decir, no transmiten la infección ni actúan como reservorios del virus.