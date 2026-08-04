El CD Tenerife solventa con triunfo un nuevo partido de pretemporada ante el Tamaraceite (3-2)

El CD Tenerife solventó con triunfo (3-2) un nuevo partido de su periodo de preparación, esta vez ante un Tamaraceite que dio muy buena imagen pese a ser su primer compromiso de la pretemporada. Los blanquiazules no estuvieron nada brillantes, con un perfil muy alejado del que espera su entrenador y, sobre todo, del mostrado el sábado ante el Cádiz en La Orotava.
PRIMERA PARTE
Probó Álvaro Cervera de entrada con un sistema que no es desconocido dentro de su libro de estilo, con Jorge Moreno, Joel Pérez y José León como centrales, y César y Diocou ocupando los carriles, Juanjo y Pittón por delante, y Dani Fernández, Pecar y Ranos en labores más ofensivas. Al Tenerife le costó arrancar ante un Tamaraceite sin complejos, plantado con valentía sobre el campo e incomodando el fútbol blanquiazul.
Fue a partir del minuto 10 cuando los de Cervera empezaron a encontrarse con una versión más regular y a generar alguna opción como un cabezazo fuera de Ranos a centro de Dani o un disparo de Pecar a pase de Pittón que fue repelido por Galindo en el minuto 18. El Tenerife había logrado parecerse más a lo que quiere Cervera, presión y robo en alto y llegada rápida a portería, pero tardó bastante en volver a crear peligro.
Lo hizo en el minuto 33 y le valió un gol. Mauro Pittón se encontró con un balón rechazado fuera del área que enganchó con un derechazo que fue cogiendo altura y se hizo imparable para Galindo. Sin embargo, una indecisión entre el fiable Joel Pérez y Gabri de Vuyst la aprovechó Martínez para ceder a Fran Núñez para que hiciera el empate a portería vacía apenas un minuto después del tanto local.
A los locales les costó asimilar el golpe y hasta el final del primer tiempo sólo Diocou logró rematar a portería siendo una opción de César, que no llegó a un centro de José León, el que tuvo la última posibilidad antes del descanso.
SEGUNDA PARTE
Después del parón Cervera sólo introdujo a Sergio Aragoneses bajo palos y el equipo se mantuvo en los mismos términos de poca fluidez ofensiva y atascamiento a la hora de construir. Sin ocasiones en los primeros diez minutos fue Ranos el que desperdició una muy clara en el minuto 57 enviando muy alto un remate tras un robo de Juanjo y un buen pase de Pittón.
Fue el Tamaraceite, mejorado y más fresco tras sus cambios, el que tuvo la siguiente opción con un centro lateral que despejó Aragoneses antes de que el Tenerife rozara el gol de nuevo con un mano a mano que Galoindo le arrebató a Pecar (minuto 66). En la siguiente jugada, unas manos absurdas de Bruno dentro del área dieron lugar a una pena máxima que convirtió Dani Fernández.
Luego llegarían los cambios tinerfeñistas con los que los de Cervera ganarían en profundidad, sobre todo por banda izquierda, con un incisivo Noel López. En el minuto 79 empataría el Tamaraceite con un remate de Aitor Brito que encontró manos flojas de Aragoneses y el definitivo 3-2 lo convertiría en el 92 Jorge Moreno aprovechando un balón suelto tras un córner.