El CD Tenerife se queda sin el Trofeo Teide

El CD Tenerife se quedó sin el Trofeo Teide tras ceder en la tanda de penaltis frente al Cádiz CF (4-5) después de un encuentro en el que los de Álvaro Cervera ofrecieron una buena imagen, generaron más fútbol y más ocasiones, pero se vieron castigados por un balón parado y una indecisión defensiva, ya en el tiempo de descuento, que llevó el encuentro a la resolución más injusta.
El equipo de Álvaro Cervera, que confeccionó un once inicial muy reconocible colocando de nuevo en banda derecha a Jorge Moreno para mandar a David Rodríguez al flanco izquierdo de la zaga, se comportó muy bien durante una primera mitad en la que mereció haber anotado algún gol y fue mejor que su rival.
Los blanquiazules empezaron con una presión alta que les dio la posibilidad de generar las primeras opciones de gol claras de la contienda. A los tres minutos, tras un robo, Nacho Gil lanzó a Víctor Moreno contra el meta andaluz al que no pudo superar en el mano a mano. Tras el rechace el balón acabó llegando a Noel que intentó una vaselina sin poder superar a Ezkieta.
Un minuto después, otra pérdida de balón en la salida cadista provocada por el trabajo de presión de los blanquiazules dejó solo ante Ezkieta a Enric Gallego pero el cancerbero visitante desvió el remate del atacante tinerfeñista.
En apenas cuatro minutos el Tenerife ya había generado tres opciones claras de gol a las que se sumaría una cartulina amarilla al visitante Rosado por cortar un prometedor ataque de los de Álvaro Cervera.
El Cádiz no se asomaba más allá de su centro del campo. Lo hizo tímidamente a los 14 minutos en un saque de esquina cerrado que despejó Dani pero siguió sufriendo con la presión del Tenerife empujado por el despliegue físico de David Rodríguez. Mientras, Pascual era un islote y en los locales el intercambio de posiciones de Víctor Moreno, Nacho Gil y Noel López enturbiaba la labor defensiva de los de Imanol Idiakez.
Fue Noel el que provocó la siguiente opción clara de gol del Tenerife con una internada por banda y un balón al centro del área que remató Nacho Gil fuera. A los 21 minutos Noel repitió aventura y su balón, franco de gol, no encontró el remate de Nacho Gil , pero acabó en los pies de Fabricio que disparó duro pero algo centrado facilitando la intervención del guardameta amarillo.
El Tenerife ya había hecho méritos para haber marcado, mínimo, un gol, pero llegó la pausa para la hidratación que al Cádiz le vino como agua bendita. Desde ahí los de Idiákez pudieron quitarse de encima el dominio local, poner el balón en los pies de Campaña y Suso, desconectados antes, y generar alguna llegada más peligrosa.
Ibón disparó arriba en el minuto 31 en el primer intento meridianamente claro del Cádiz y David Rodríguez interceptó una internada peligrosa en el área de Suso cuando todo pintaba mal para el Tenerife que se fue al descanso sin poder perforar la meta rival.
Tras el descanso los blanquiazules, sólo con los cambios de César y Pittón, mantuvieron su ritmo de juego con presión arriba y búsqueda rápida de portería tras robo. Así llegó la primera opción de gol del segundo tiempo, tras una recuperación de Nacho Gil que sufrió falta y con un remate del propio futbolista blanquiazul con el balón parado que se fue rozando el palo.
El partido fue perdiendo el ritmo poco a poco aunque el Tenerife seguía buscando esas transiciones rápidas a través de su trabajo arriba. Fue precisamente una presión de Noel sobre Ribera la que provocó una mala cesión del central gaditano a su portero, que desde fuera de su arco, sólo pudo ver como el Tenerife se adelantaba en el marcador con el tanto en propia meta de Ribera (minuto 63).
La alegría blanquiazul duró lo que tardó Antoñito en convertir, dos minutos más tarde, un tiro libre que superó la barrera e hizo inútil la estirada del meta local Dani Martín (minuto 65). Cervera aprovechó entonces para introducir varios cambios poniendo sobre el campo a De Vuyst, Joel Pérez, Dani Fernández, Diocou, Ranos y Chapela.
Precisamente Chapela fabricó el 2-1 para los blanquiazules filtrando un gran pase que definió muy bien Diocou ante la salida del portero Rubén (minuto 71).
El Cádiz, mucho mejor en la segunda parte, pudo empatar con un remate de Antoñito que desvió De Vuyst que vio como el inmediato disparo de un atacante andaluz se fue desviado por poco. Idiákez había colocado sobre el campo a dos de sus jugadores más diferenciales, Antoñito e Izeta y el ataque visitante lo notó aunque fue Dani Fernández, con un disparo de falta repelido por Rubén el que pudo sentenciar la contienda.
Cuando todo el mundo esperaba el final de la contienda y que el título se quedara en la Isla Izeta aprovechó una indecisión defensiva para empatar y forzar el lanzamiento de penaltis. Ahí el Cádiz fue más certero y se llevó el Teide para su bahía.