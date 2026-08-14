El combustible se dispara en Canarias este año y cuesta ya el 25% más pese a la leve bajada de julio

El precio de los combustibles se ha disparado en Canarias y la subida ronda el 25% de media desde enero. Llenar un depósito de 50 litros de gasolina de 95 octanos, la más común cuesta hoy de media 72,4 euros, frente a los 58,5 que se pagaban al inicio de este año, lo que supone un encarecimiento del 24%. El coste de 50 litros de gasoil, que ha subido más rápido en estos casi ocho meses, ha pasado de 58,2 euros a 76,5, el 31% más.
Estos son los datos, actualizados a 12 de agosto, que ofrece el Geoportal de Hidrocarburos del Ministerio de Transición Ecológico, que apuntan también que la gasolina sin plomo de 98 octanos, la más cara, alcanza, de media los 78,9 euros para llenar el depósito de un vehículo estándar (+21,5%).
A día de hoy, el litro de gasolina de 95 cuesta, de media, 1,448 euros; el de 98 se eleva a 1,578 y el de gasoil, a 1,53 euros.
Más caro aquí
Los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) hechos públicos ayer, revelan que, hasta el pasado mes de julio, los combustibles se han encarecido en Canarias el 19,9% en relación con el mismo mes del año pasado, casi el doble que en el conjunto del país, donde los precios de los carburantes han subido el 11% de media. Y eso, contando con que en julio el coste del combustible se redujo en el Archipiélago el 1,8% sobre junio, mientras que subió el 5,6% de media nacional.
A la vista de estas cifras, parece claro que las medidas de contención articuladas por los Gobiernos central y canario no están siendo suficientes para evitar el golpe continuado a los bolsillos de las familias y de muchos profesionales.
A finales del mes pasado, el Ejecutivo regional aprobó la prórroga, hasta el próximo 30 de septiembre, de las medidas tributarias adoptadas por la crisis en Oriente Medio, entre ellas, la del tipo cero del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) sobre combustibles, con el objetivo de abaratar el precio final. La realidad es que esa medida supone pagar unos diez céntimos menos por litro, es decir, entorno a 5 euros para llenar un depósito que se ha encarecido prácticamente 14 euros.
Las medidas incluyen también la prórroga del incremento extraordinario de la devolución parcial del impuesto sobre combustibles a agricultores y transportistas en el 99%.
Precisamente, el combustible es el responsable de que el transporte haya subido en un año el 6,7% y este, a su vez, ha sido uno de los elementos que ha causado una inflación anual del 3,4% en las Islas, con datos al cierre del mes de julio, cuando este concepto se mantuvo invariable.
Algunos respiros, pero pocos
El IPC anual canario fue algo menor que el nacional, del 3,6%, lo mismo que el mensual, ya que en Canarias los precios no variaron, frente a un crecimiento del 0,3% de media en el conjunto del país. La provincia tinerfeña registró una contención mayor en evolución interanual, con el 3,2% mientras que la de Las Palmas ha estado más expuesta a la inflación, con el 3,5%.
Por grupos de productos, destaca la fuerte bajada del 13,7% mensual del coste de la ropa y el calzado, gracias a las rebajas de verano. También es importante el aumento del 4% en el precio de las actividades recreativas y de ocio, coincidiendo también con las vacaciones veraniegas.
En cuanto al dato interanual, destaca, además de la subida del transporte (+6,7%), la de los restaurantes y alojamientos (+5%). Las carnes de vacuno, ovino y pollo suben por encima del 6%, así como el pescado fresco y congelado (+6,9%) y los huevos (+10,6%). Las frutas frescas y las hortalizas y legumbres dan un respiro al bolsillo, con descensos del 4,4% y del 5,7%.
CEOE alerta del encarecimiento de la carne por las restricciones a Brasil
La patronal CEOE Tenerife alertó ayer de que el panorama económico de cara al otoño presenta riesgos inminentes. La Confederación muestra su preocupación por la crisis de suministros cárnicos que afectará a las Islas a partir de la entrada en vigor de las restricciones sanitarias europeas a las importaciones de Brasil, previstas para el próximo 3 de septiembre.
Según explica CEOE, esta situación amenaza con desabastecer el 50% del mercado de pollo y vacuno en las próximas semanas, lo que elevará los precios de la alimentación y la hostelería.
La CEOE añade que a este problema de suministro se suman los nuevos costes derivados de la reforma de la Unión Europea sobre envases. “Esta normativa obliga a las empresas del sector comercial y hostelero a realizar inversiones millonarias para adaptarse, costes que difícilmente podrán ser absorbidos por el tejido empresarial sin afectar al precio final”.
Desde la patronal instaron, por tanto, a las administraciones a vigilar de cerca el problema del desabastecimiento cárnico y a flexibilizar la presión regulatoria. La acumulación de nuevos costes de inversión y la retirada de ayudas públicas suponen un desafío crítico en un momento de gran incertidumbre global. Por su parte, el consejero regional de Agricultura, Narvay Quintero, indicó que la realidad es que el sector ganadero local no tiene capacidad para abastecer la totalidad de la demanda que hay en Canarias, por lo que los importadores deberán explorar otros mercados. Quintero reconoció que puede darse cierto desabastecimiento en momentos puntuales.