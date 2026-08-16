Confirmado por el BOE: comienza el Servicio Militar en España para los nacidos en 2008

España no ha restablecido el servicio militar obligatorio para los jóvenes nacidos en 2008 ni existe, a día de hoy, una orden oficial para que esta generación tenga que incorporarse a las Fuerzas Armadas en septiembre de 2026.
La medida que ha generado confusión tiene un carácter completamente distinto: se refiere a la oferta anual de plazas de las Fuerzas Armadas y, concretamente, contempla puestos destinados a reservistas voluntarios. Por tanto, para acceder a ellos es necesario solicitarlo expresamente y superar el correspondiente proceso de selección.
La polémica surge al mezclar realidades diferentes. Por un lado está el acceso profesional al Ejército; por otro, la figura del reservista voluntario; y, finalmente, el antiguo servicio militar obligatorio, que permanece suspendido desde 2001. Que Defensa autorice nuevas plazas no significa que exista un llamamiento general para que una generación completa tenga que incorporarse a filas.
Los nacidos en 2008 alcanzan los 18 años a lo largo de 2026 y, una vez cumplida la mayoría de edad, podrán optar a determinadas convocatorias siempre que reúnan los requisitos establecidos. Sin embargo, tener la posibilidad de presentarse no implica estar obligado a hacerlo.
Qué recoge realmente el BOE
El origen de la información está en el Real Decreto 170/2026, de 4 de marzo, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 6 de marzo. La norma regula la provisión anual de plazas de las Fuerzas Armadas y contempla, entre otras medidas, un máximo de 500 plazas para adquirir la condición de reservista voluntario.
En ningún apartado de esa disposición se establece que los jóvenes nacidos en 2008 tengan que incorporarse al Ejército. Tampoco aparece septiembre como fecha para un supuesto llamamiento colectivo.
El decreto forma parte de la planificación habitual de personal militar e incluye plazas de distintas modalidades, como ingreso directo, promoción interna, tropa y marinería, Guardia Civil o personal permanente.
Por tanto, presentar esas 500 plazas como una recuperación de la mili supone confundir una convocatoria de carácter voluntario con un servicio obligatorio para todos los jóvenes de una determinada edad.
Qué significa ser reservista voluntario
El Ministerio de Defensa establece que los reservistas voluntarios son ciudadanos que deciden aportar temporalmente sus conocimientos, capacidades y experiencia a las Fuerzas Armadas.
Quienes quieran acceder deben participar voluntariamente en una convocatoria, elegir el Ejército, la Armada o el cuerpo común al que desean optar y superar las distintas fases previstas. En caso de conseguir plaza, pueden asumir inicialmente un compromiso de tres años.
Entre los requisitos figura ser mayor de edad, además de cumplir las condiciones específicas fijadas para cada convocatoria. También existen límites de edad diferentes dependiendo de la categoría a la que se aspire.
Durante determinados periodos de activación, los reservistas pueden participar en programas de formación y perfeccionamiento relacionados con las necesidades de las Fuerzas Armadas.
Así, un joven nacido en 2008 podrá optar a alguna de estas plazas cuando tenga 18 años y cumpla las condiciones exigidas, exactamente igual que cualquier otra persona que reúna los requisitos. El Real Decreto no obliga a esa generación a hacer la mili ni establece una incorporación masiva en septiembre de 2026.