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Comienza la demolición de las últimas escaleras del mamotreto de Añaza

Las obras buscan impedir el acceso al interior del edificio mientras continúa la tramitación necesaria para su derribo definitivo
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Las obras para impedir el acceso al mamotreto de Añaza han dado este viernes un nuevo paso con la demolición de las últimas escaleras interiores del edificio abandonado. Los trabajos forman parte de las medidas de seguridad puestas en marcha por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife mientras continúa la tramitación para el derribo definitivo del inmueble.

Vídeos facilitados a DIARIO DE AVISOS muestran maquinaria trabajando sobre los elementos que permiten desplazarse entre distintas zonas de la estructura.

La actuación cobra especial relevancia después de que esta misma semana una persona lograra acceder hasta la última planta del edificio y encontrara allí una mochila con documentación de Matías, el joven de 27 años que falleció el pasado 18 de julio en el mamotreto.

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El Ayuntamiento había confirmado a este periódico que los trabajos de seguridad continuaban en marcha. La concejala de Urbanismo, Zaida González, explicó este jueves que se estaban eliminando las rampas existentes y otras vías de acceso.

El Consistorio anunció oficialmente estas obras el pasado 27 de julio. El plan cuenta con una inversión de 112.500 euros y contempla cinco actuaciones destinadas a reforzar la seguridad y clausurar los accesos al inmueble mientras se completa el procedimiento para su futura demolición.

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