Descuelgue de los Corazones de Tejina: a qué hora es, verbena y todo el programa

Tejina vivirá este lunes, 31 de agosto, uno de los actos con mayor seguimiento de sus fiestas en honor a San Bartolomé. El Descuelgue de los Corazones comenzará a las 18:00 horas en la Plaza de Tejina, donde los tres grandes corazones volverán a protagonizar una de las tradiciones más singulares de esta celebración.
El acto llega después del tradicional Día de los Corazones, celebrado este domingo, cuando las estructuras de El Pico, Calle Arriba y Calle Abajo fueron trasladadas hasta la plaza entre música, parrandas y cientos de personas.
¿Qué es el Descuelgue de los Corazones?
El Descuelgue de los Corazones marca el momento en el que comienza a retirarse la decoración de las tres grandes estructuras después de permanecer expuestas en la plaza.
Antes de comenzar se realiza un sorteo para establecer el orden en el que se descuelgan los tres corazones. Después, miembros de las comisiones de los barrios suben por una escalera colocada sobre cada estructura y comienzan a cortar los hilos que sujetan las diferentes piezas.
La fruta se lanza al público que se concentra alrededor de los corazones. El momento más esperado llega con las tradicionales tortas, piezas artesanales utilizadas como parte de la decoración. Cuando llega el turno de cada torta, los asistentes tratan de hacerse con ellas como recuerdo de las fiestas.
El acto se prolonga aproximadamente durante una hora y concentra a numerosos vecinos y visitantes en la Plaza de Tejina.
Tres corazones de hasta 12 metros
Los protagonistas del acto son las tres grandes estructuras que representan a los barrios de El Pico, Calle Arriba y Calle Abajo.
Los Corazones tienen alrededor de 12 metros de longitud y pueden alcanzar aproximadamente 1.000 kilos de peso. Su decoración incorpora flores, frutas y diferentes elementos elaborados artesanalmente por los vecinos.
La tradición tiene así dos momentos diferenciados: la llegada de los Corazones a la plaza durante el día grande y, posteriormente, su retirada durante el Descuelgue.
El programa de este lunes 31 de agosto
El Descuelgue será uno de los principales actos de una jornada que comenzará al mediodía:
- 12:00 horas: Cross Humorístico.
- 16:00 horas: Actuación de El Morocho y su banda en la Plaza de Tejina.
- 17:00 horas: Concierto de Escuela de Calor en la Plaza del Ramal.
- 18:00 horas: Descuelgue de los Corazones en la Plaza de Tejina.
- 22:00 horas: Verbena con Grupo Saoco.
Todo lo que queda de las fiestas de Tejina
Las fiestas continuarán durante la primera semana de septiembre con diferentes actos y actividades.
Martes 1 de septiembre
- 12:00 horas: Entrada de las Parrandas de los Corazones en la Plaza y tradicional pique. A su término, retirada de los Corazones a sus barrios. Pique 4 Caminos.
- 17:00 horas: Verbena de los Corazones con Banda Loca y La Sabrosa.
- 21:30 horas: Cabalgata y quema del Haragán en la Plaza de Tejina. A su término, verbena con Orquesta Columbia.
Miércoles 2 de septiembre
- 20:30 horas: Batalla de Polkas en la Plaza de Tejina.
Jueves 3 de septiembre
- 20:00 horas: Jazztinto: Vino y Música en la Plaza de Tejina.
- 22:00 horas: Noches de Fantasía en la Plaza de Tejina.
Sábado 5 de septiembre: Corazones Chicos
- 18:00 horas: Entrada de los Corazones Chicos en la Plaza, parrandas y lectura de la Ofrenda.
- 20:00 horas: Procesión de la Virgen de la Encarnación y fuegos desde la Tejinetilla.
- 22:00 horas: Verbena con Atenia.
Domingo 6 de septiembre: fin de fiesta
- 10:00 horas: Hormiguillas desde el Ramal hasta la Plaza.
- 11:00 horas: Día del Niño con la actuación de Güícho.
- 16:30 horas: Premios Tejineando.
- 17:00 horas: Parrandas y descuelgue de los Corazones Chicos.
- 21:00 horas: Cabalgata y quema del Haragán Chico y concierto Tributo a Hombres G.
- 23:59 horas: Gran Truenay y apagado del Corazón de luces.