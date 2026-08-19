7.000 euros en destrozos solo para arruinar un negocio: la Guardia Civil investiga el ataque a un autoservicio en Canarias

La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas ha investigado a una persona como presunta autora de un delito de daños intencionados en un comercio de autoservicio en el municipio de Agüimes, en Gran Canaria. Las pérdidas ocasionadas en las instalaciones ascienden a unos 7.000 euros.
Los hechos se remontan a principios de junio de 2026, cuando el propietario del negocio descubrió graves desperfectos en elementos clave para el funcionamiento del local.
Tras la denuncia, el instituto armando inició una investigación para identificar al responsable al constatar que los destrozos se realizaron de forma deliberada con el único fin de perjudicar la actividad económica del establecimiento.
Identificado tras el análisis de la inspección ocular
Agentes de la Guardia Civil del puesto de Agüimes asumieron las pesquisas y realizaron una minuciosa inspección ocular en el lugar afectado. El análisis de las pruebas recogidas sobre el terreno y el rastreo de información en el entorno del local permitieron reconstruir la secuencia de los hechos y descartar otras hipótesis, como un intento de robo o un fallo técnico.
Las gestiones policiales culminaron a principios de agosto de 2026 con la identificación formal e investigación del sospechoso. Según la hipótesis policial, los daños fueron provocados de manera voluntaria y no buscaban un beneficio económico directo, sino entorpecer el normal desarrollo del negocio y causar un menoscabo patrimonial a su propietario.
Diligencias al Tribunal de Instancia de Telde
A los 7.000 euros estimados en reparaciones materiales se suma el impacto económico provocado por el cierre o la interrupción temporal de la actividad comercial durante el tiempo en que las instalaciones permanecieron inoperativas.
Con la plena identificación del investigado, la Benemérita da por esclarecido el caso y descarta la posibilidad de nuevas acciones contra el mismo local. Las diligencias instruidas han sido remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Telde, donde el investigado ha quedado a disposición de la autoridad judicial competente.