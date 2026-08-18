Identifican en menos de una hora al presunto autor del incendio en Icod de los Vinos

La Guardia Civil detiene en menos de una hora, al presunto autor de un conato de incendio en la zona de San José de los Llanos, en Icod de los Vinos.
Gracias a la colaboración ciudadana y a la rápida actualización de los agentes se ha localizado y detenido al presunto autor. El conato de incendio ha sido extinguido por los agentes de extinción de incendios, que continúan realizando labores de refresco en la zona.
El acusado pasará a disposición judicial una vez se finalice la instrucción de las diligencias correspondientes.
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