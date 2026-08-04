Un empleado de telefonía en Candelaria estafa 13.500 euros a clientes con datos robados

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Área de Investigación del Puesto Principal del municipio tinerfeño de Candelaria, han detenido recientemente a un hombre de 34 años y vecino de la citada localidad sureña, acusado de delito de estafa, usurpación de estado civil y falsedad documental.
La investigación comenzó tras la denuncia presentada por uno de los perjudicados, que detectó el cobro en su cuenta bancaria de las cuotas correspondientes a la supuesta financiación de un teléfono móvil de alta gama que nunca había adquirido ni autorizado, según especifica la Benemérita en una nota de prensa emitida en ayer, lunes.
Las primeras gestiones realizadas por los agentes asignados al caso permitieron descubrir la existencia de varios contratos de financiación formalizados de forma fraudulenta a nombre de clientes de un concreto establecimiento comercial dedicado a la telefonía y ubicado en el municipio de Candelaria, utilizando los datos personales de los afectados sin el consentimiento obligado y pertinente.
Contrataba financiaciones fraudulentas
Los investigadores identificaron como presunto autor de los delitos a un empleado del citado comercio, que supuestamente, y según todos los indicios recabados, accedía a la base de datos de clientes para contratar financiaciones fraudulentas y vender posteriormente los terminales a otro comercio dedicado en exclusiva a este tipo de transacciones de compra-venta, aportando en estas operaciones fraudulentas documentación falsa para justificar la procedencia de los terminales.
Hasta el momento, el perjuicio económico causado por el ahora detenido supera los 13.500 euros. La investigación iniciada por la Benemérita continúa abierta, ya que desde el Cuerpo no se descarta la existencia de más personas perjudicadas por la misma estafa que hasta el momento ignoren lo sucedido.
Con motivo de estos hechos, la Guardia Civil ha recordado la importancia de revisar periódicamente los movimientos bancarios y los contratos asociados a servicios de telefonía para detectar posibles cargos o financiaciones no autorizadas, y poder actuar rápidamente al respecto, puesto que en muchas ocasiones estos pagos indebidos no son detectados por los defraudados hasta un tiempo después.
RECOMENDACIÓN A LA POBLACIÓN
Desde los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y más concretamente desde la Guardia Civil, a raíz de este caso, se recuerda a la población que en caso de apreciar cualquier contratación desconocida, se recomienda contactar de inmediato con la entidad financiera correspondiente, así como con la compañía telefónica para bloquear inmediatamente la operación y, por supuesto, presentar la correspondiente denuncia exponiendo los hechos.
Asimismo, se aconseja extremar las precauciones a la hora de facilitar la documentación personal y solicitar información cuando existan dudas sobre el tratamiento o utilización que se le va a dar a los datos facilitados a las empresas o a los establecimientos que los requieren para algún tipo de operación.